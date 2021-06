Foreigner, Reo Speedwagon et Sammy Hagar & The Circle se produiront lors de l’émission spéciale “The Fourth In America” ​​de Cnn

ÉTRANGER, REO SPEEDWAGON et SAMMY HAGAR & LE CERCLE font partie des artistes qui se produiront à CNN‘s “Le quatrième en Amérique” spécial le 4 juillet.

Célébrez la réouverture de l’Amérique et le 245e anniversaire de l’indépendance de notre pays, y compris des spectacles musicaux et des feux d’artifice à travers le pays de 19 h HE à 2 h HE. Rejoindre CNN ancres Dana Bash et Don Citron pour la couverture de la côte Est, du Sud et du Midwest, avec Victor Blackwell et Ana Cabrera couverture de traitement pour l’ouest des États-Unis

CNN‘s “Le quatrième en Amérique” spécial proposera des performances musicales supplémentaires de LES GARÇONS DE LA PLAGE avec John Stamos, Bébé Rexha, Billy Ray Cyrus, HARICOTS À OEIL NOIR, VOYAGEUR BLEU, Brad Paisley, CHICAGO, Flo Rida, KOOL & LE GANG, nelly, Susanna Hoffs, Tasha Cobbs Léonard, Trisha Bois d’Année et plus.

Le spécial comprendra également des performances d’ensemble par Le Harlem Gospel Choir, Orchestre du Hollywood Bowl dirigé par leur chef d’orchestre principal, Thomas Wilkins, L’orchestre de l’armée de l’air des États-Unis, La fanfare de l’armée des États-Unis, “Le propre du président” Musique des Marines des États-Unis, Musique de la marine des États-Unis, Symphonie des jeunes de New York, ainsi que la musique de L’Orchestre Symphonique d’Austin, Les orchestres symphoniques des jeunes de Chicago, Symphonie du Pacifique, L’Orchestre symphonique de Pittsburgh et Symphonie de San Francisco.

Des feux d’artifice d’un océan à l’autre auront lieu dans des villes du pays tout au long de la soirée, notamment à Washington, DC, New York, Philadelphie, Boston, Jacksonville, Fort Lauderdale, Nashville, Chicago, St. Louis, Austin, Houston, Addison, Texas, Pasadena, San Diego, San Francisco et Las Vegas.

CNNL’émission spéciale “The Fourth In America” ​​sera diffusée en direct sur CNN.comla page d’accueil de et sur les appareils mobiles via CNNpour iOS et Android avec une connexion à un câblodistributeur. Il peut également être consulté sur CNNgo (sur CNN.com/go sur votre ordinateur de bureau, smartphone et iPad, et via CNNgo applications pour Apple TV, Amazon Fire, Android TV, Chromecast, Roku et Samsung Smart TV). Le spécial sera également disponible à la demande pour les abonnés via les systèmes câble/satellite, CNNgo plates-formes et CNN application mobile.

