Forever Entertainment refait les slashers de nuit Data East Beat ‘Em Up de 1993

Forever Entertainment – la même société derrière les remakes de Dragon Panzer et maison de la mort – a signé un accord avec G-Mode pour créer un remake du beat ’em up de Data East de 1993 Slashers de nuit pour toutes les principales plates-formes.

Il n’y a pas encore de date de sortie, mais si vous cherchez à jouer à quelque chose avant son arrivée, vous pouvez toujours consulter le jeu original, qui est disponible via le Switch eShop dans certaines régions. Il fait partie de la gamme Johnny Turbo et est disponible pour seulement 7,99 $ USD.

Dans ce jeu, vous êtes chargé d’empêcher le roi Zarutz et son armée de monstres maléfiques de prendre le contrôle du monde. Les ennemis incluent des loups-garous, des vampires, des morts-vivants et plus encore à travers sept étapes, et le jeu prend en charge jusqu’à 3 joueurs. Il y a même des mini-jeux, comme le bowling des morts-vivants.

“Après avoir combattu des vagues de zombies, de momies et de la faucheuse, il est temps d’infiltrer la forteresse du maléfique roi Zarutz. Pouvez-vous détruire les portails des ténèbres alors que le feu des enfers menace de vous consumer ? Ou allez-vous périr en pleine face de tes ennemis ?”

