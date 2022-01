Forever Golden : revivez la vie et l’héritage du rire de Betty White

Betty blanche savait exactement comment elle voulait qu’on se souvienne d’elle.

« Chaleurement », a-t-elle déclaré à Parade en 2018. « J’espère qu’ils se souviendront de quelque chose de drôle. J’espère qu’ils se souviendront d’un rire. »

Pour la légende de la télévision, décédée le 31 décembre à l’âge de 99 ans – à quelques semaines de son 100e anniversaire le 17 janvier – il s’agissait toujours de rire. Avec une carrière de pionnière qui a duré plus de 80 ans (la plus longue de tous les artistes du petit écran), elle était peut-être le fournisseur le plus stable de cette panacée particulière que l’industrie ait jamais connue. Et donc, avec trois rôles emblématiques servant de piliers à un CV empilé, tous animés par une personnalité plus aimée que n’importe lequel d’entre eux, White avait cimenté son héritage bien avant de nous quitter.

C’est là dans la syndication constante de The Golden Girls – elle a joué à la perfection la naïve Rose Nylund – près de 30 ans après la sortie de la série. C’est là dans la mémoire d’elle, à 88 ans, devenant la personne la plus âgée à avoir jamais animé Saturday Night Live grâce à une campagne Facebook soutenue par près de 500 000 fans.