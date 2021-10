Forfait IRCTC Antara River Sutra Cruise: Explorez Kolkata et d’autres joyaux cachés du Bengale occidental comme jamais auparavant

Le forfait couvrira des destinations comme Kolkata, Phulia, Bansberia, Chandernagore au Bengale occidental.

Forfait croisière Antara River Sutra par IRCTC : explorez la « Ville de la joie » comme jamais auparavant ! L’une des villes les plus importantes de l’Inde, Kolkata est bien connue pour sa splendeur architecturale, ses riches galeries d’art, sa culture vibrante et son importance historique. La Indian Railway Catering and Tourism Corporation propose un forfait croisière sur le fleuve Antara Sutra pour 2 nuits/3 jours. Le forfait couvrira des destinations comme Kolkata, Phulia, Bansberia, Chandernagore au Bengale occidental. Les dates de la tournée sont 05 novembre, 26 novembre 2021; 17 décembre, 24 décembre 2021 ; 07 janvier, 14 janvier 2022 ; 14 février, 18 février 2022 ; 04 mars, 25 mars 2022.

Selon les détails disponibles sur le site Web de l’IRCTC, une occupation simple coûterait Rs 55 125, une occupation double coûterait Rs 31 500 et pour un enfant (5 à 12 ans), cela coûterait Rs 15 750. Le coût du forfait croisière comprend l’hébergement, les repas, l’eau minérale de marque indienne tout au long de la croisière, un guide anglophone à bord, les visites selon l’itinéraire, tous les frais d’entrée, les frais d’appareil photo et l’assistance locale, la TPS de 5 %. Cependant, le coût du forfait croisière n’inclura pas les taxes et les frais de jetée mentionnés séparément, les vols internationaux ou nationaux, l’hébergement à Calcutta, le transfert de l’aéroport à la jetée du jardin botanique pour l’arrivée ou le départ. Jus et boissons, linge personnel, pourboires et pourboires, tous les frais de visa, ainsi que tous les effets personnels, les bagages de santé-accidents ou le plan de protection de voyage en dehors des limites du navire.

Pour les invités de 18 ans ou plus, le certificat final de vaccination COVID -19 est obligatoire. Conformément à la politique d’annulation, si la réservation est annulée plus de 30 jours avant la date de départ initiale, un acompte de 15 % sera perdu. Il n’y aura aucun remboursement si la réservation est annulée entre 0 et 29 jours avant la date de départ initiale ou en cas de non-apparition à l’heure de départ.

