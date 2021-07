Forfaits deuil, repas gratuits et vaccinations : OYO, Swiggy, redBus déploient des actions de sauvetage

OYO a fourni des informations de soutien et vérifiées liées à COVID-19 à sa communauté de propriétaires de maisons et d’hôtels.

Au milieu de la deuxième vague, OYO, Swiggy, redbus déploient des initiatives qui sauvent des vies ! L’industrie indienne du voyage et de l’hôtellerie a été durement touchée par la deuxième vague. Plus encore, ceux qui travaillent dans ce segment sont durement touchés et ont du mal à se remettre. Une doublure argentée est que les principales parties prenantes de cet espace telles que OYO, Swiggy, redBus, entre autres, restent fortement investies dans le segment des voyages et de l’hôtellerie et restent engagées pour le bien-être de leur personnel et des autres parties prenantes.

Des initiatives notables, telles que SwiggyGenie livrant des repas gratuits aux guerriers COVID, OYO déployant des packages de deuil et redBus lançant des services de bus vaccinés, seraient une bénédiction pour ceux qui ont été durement touchés par la pandémie.

Le seul véritable défi, cependant, est que le segment des voyages et de l’hôtellerie a besoin de plus de son propre pour se joindre à des initiatives similaires. En termes simples, passez le cap.

Est-ce que d’autres parties prenantes souhaitent également déployer des initiatives qui ne rapportent pas d’argent à leur table ? Découvrons-le.

Prioriser la sécurité des clients est essentiel

Donner la priorité à la sécurité des clients est désormais une composante essentielle de tous les services du segment des voyages et de l’hôtellerie. Notamment, dans le secteur du transport par bus, redBus a lancé une initiative louable sous la forme de services de bus vaccinés sur plus de 600 routes principales à travers le pays.

Cela garantit que les passagers d’un bus interurbain ne voyageront qu’avec un équipage et des co-passagers vaccinés. Pour réserver un billet utilisant ce service, il est obligatoire pour les voyageurs d’avoir pris au moins une première dose de vaccin COVID-19 et ils doivent présenter un justificatif au moment de l’embarquement. Ceux qui ne sont pas en mesure de fournir un justificatif ne seront pas autorisés à embarquer.

Les autres mesures de sécurité prises par redBus comprennent le « programme Sécurité+ », le nettoyage en profondeur des bus après chaque voyage, le masquage obligatoire, la désinfection des mains et le contrôle thermique de son équipage et de ses passagers.

Livraison de repas gratuits pour les guerriers COVID

Swiggy Genie, qui est le service de ramassage et de dépôt de Swiggy, a livré à plus de 500 guerriers COVID plus de 40 000 repas gratuits et colis essentiels à Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad et Jaipur. Grâce aux livraisons de repas en temps opportun de Swiggy Genie, plusieurs restaurants ont augmenté leur base de bénévoles pour fournir des repas gratuits aux patients touchés par le COVID.

Selon Rashmi Chandra de Extra Portions, Gurgaon, “Nous avons aidé plus de 80 familles avec 4000 à 5000 repas à domicile gratuits pendant la deuxième vague de la pandémie.”

Les cuisines Vogue de Chennai ont également livré plus de 10 000 repas sains aux patients touchés par le COVID-19 via SwiggyGenie.

FE Online avait précédemment signalé des initiatives notables de The Burger Company India avec son initiative « MEALOFJOY », grâce à laquelle plus de 1 500 enfants vivant dans les rues ont été nourris. Au cours des sept premiers jours du lancement de l’initiative, l’entreprise avait servi plus de 5 000 repas à des enfants sans abri.

À l’époque, Neelam Singh, fondateur de The Burger Company India, a informé Financial Express Online que plus de 20 points de vente à travers le pays s’associent pour faire avancer l’initiative et aider au moins 50 enfants vivant à moins de 5 km de chacun de ces points de vente sur une base quotidienne.

Soutenir les familles en deuil avec des forfaits de deuil

Plus récemment, OYO a mis en place un programme de deuil axé sur le bien-être avec des avantages variés pour les familles de ses propriétaires et partenaires hôteliers. Auparavant, OYO s’était associé à MediBuddy pour fournir une ligne de soins de santé 24h/24 et 7j/7 avec consultation gratuite pour ses partenaires.

Dans les cas liés aux décès liés au COVID-19, le soutien au deuil d’OYO comprendra largement les éléments suivants :

Forfait de deuil d’OYO pour la famille du partenaire décédé

La survie et les moyens de subsistance sont des éléments interdépendants, c’est pourquoi un programme de deuil devient essentiel pour les familles qui n’ont pas prévu à l’avance des circonstances aussi tragiques. Le programme de deuil d’OYO est mis en œuvre en transférant trois mois de commission de taux de prise au portefeuille sécurisé OYO de la propriété, qui est simplement un portefeuille numérique pour les propriétaires d’hôtels et de maisons, afin de leur fournir une visibilité en temps réel de leurs propres revenus. En plus de cela, OYO a également renoncé à toute cotisation en attente contre la propriété.

Éducation des enfants du partenaire

Cela sera fait pour un maximum de deux enfants pendant une période de cinq ans.

Couverture médicale jusqu’à 5 lakhs

OYO a décidé d’étendre sa couverture médicale dans le cadre de l’aide au deuil de son partenaire hôtelier jusqu’à cinq lakh roupies pour un maximum de deux enfants pendant une période de cinq ans.

Opportunités de mentorat et de stage OYO

Dans le cadre de son programme de deuil, OYO a déployé des opportunités de mentorat et de stage pour les membres éligibles des partenaires hôteliers décédés.

Permettre un accès rapide aux ressources liées au COVID

OYO a fourni des informations de soutien et vérifiées liées à COVID-19 à sa communauté de propriétaires de maisons et d’hôtels. À partir de détails vérifiés concernant les installations, les médicaments, l’approvisionnement en oxygène et la vaccination contre le virus, la société a fait vacciner ses partenaires hôteliers et son personnel grâce à l’initiative « VaccinAid » couvrant plus de 2500 hôtels et plus. Notamment, ce nombre augmente chaque jour. De plus, des camps de vaccination sont également organisés dans plusieurs villes.

À quel point COVID-19 a-t-il touché le secteur indien des voyages et de l’hôtellerie ?

Au cours de la deuxième vague, les restrictions de verrouillage ont refait surface et seuls les voyages d’urgence sont devenus autorisés. Suite à cela, le manque d’opportunités d’emploi dans le segment des voyages et de l’hôtellerie est devenu l’une des plus grandes retombées de la crise sanitaire actuelle avec laquelle le pays est aux prises. L’esprit louable de la résilience humaine est évident lorsque même les parties prenantes en difficulté dans les secteurs du voyage et de l’hôtellerie ont fait un effort supplémentaire pour aider et servir ceux qui ont été touchés par COVID-19.

Chirag Sarin, responsable des services d’exploitation chez Massive Restaurants, a déclaré : « Quand tout le pays souffrait, beaucoup se sont portés volontaires pour aider et servir les communautés de la meilleure façon possible. Chez Massive Restaurants, nous avons fourni des repas sains aux personnes touchées par COVID et une assistance médicale. SwiggyGenie a facilité les livraisons à seulement Rs 1, ce dont nous sommes reconnaissants car nous avons pu étendre notre aide à ceux qui en avaient besoin. »

Lutter contre l’incertitude financière pendant la deuxième vague

Alors que les restrictions se sont progressivement assouplies dans la plupart des États, les emplois dans le segment des voyages et de l’hôtellerie deviennent de plus en plus difficiles à maintenir à l’ère de la pandémie. Cela pose une incertitude financière pour les personnes employées dans l’industrie afin de planifier un avenir sûr.

Soulignant l’importance de la vaccination en tant que « priorité n°1 des personnes » de l’entreprise, Rohit Kapoor, PDG d’OYO Inde et Asie du Sud-Est (OYO INSEA) a reconnu la contribution désintéressée des petits partenaires hôteliers et propriétaires indépendants d’OYO qui se sont manifestés pour soutenir la pays avec des exigences de quarantaine, d’auto-isolement et d’hébergement.

Certains de ces partenaires hôteliers ont perdu la vie au service de la société et des clients.

Qualifiant le programme de deuil de “petite contribution” d’OYO pour reconnaître leurs efforts désintéressés, Rohit Kapoor a ajouté : “Ensemble, avec nos partenaires, nous sommes plus forts et nous continuerons à faire la différence à mesure que le pays se déverrouille par phases et que l’économie se redresse. “

Ce ne sont pas seulement les repas gratuits de Swiggy et les forfaits de deuil d’OYO qui ont fait la différence sur le terrain – c’est leur empathie et leur compassion, combinées à l’action, qui font pencher la balance pour ceux qui en ont besoin.

