Forfaits Stand & Deliver ⋆ .

Après avoir laissé un chemin de destruction à travers l’étang, WALTER, le champion du Royaume-Uni WWENXT, est de retour sur le sol américain. Et le premier grand challenger de l’Autrichien de 33 ans sera Tommaso Ciampa sur NXT TakeOver: Stand & Deliver, un événement de deux nuits le 7 avril (sur USA Network) et le 8 avril (sur Peacock). Tout d’abord, vous pouvez attraper le champion ce mercredi, dans l’épisode du 31 mars de NXT.

WALTER détient le titre britannique depuis deux ans, un record, donc la semaine prochaine, Ciampa aura du pain sur la planche. Et il n’est pas seul: le lutteur dirige un groupe de collègues européens connus sous le nom d’Imperium (Marcel Barthel, Fabian Aichner et Alexander Wolfe).

Avant ses matchs NXT, Insider a discuté avec WALTER pour avoir un aperçu de ce à quoi s’attendre et pour parler de son avenir sur la marque noir et jaune.

La WWE vient de signer une extension pluriannuelle pour NXT et a annoncé un passage au mardi soir sur USA Network à partir du 13 avril. De plus, NXT UK et d’autres programmes sont maintenant sur Peacock. Quel genre d’impact tout cela aura-t-il en termes d’audience?

WALTER: Même si NXT UK fonctionne depuis quelques années maintenant, il est encore assez inconnu de beaucoup de gens. Nous commençons tout juste à vraiment sortir. Quant à NXT sur USA Network à partir de mercredi, cela rend les choses un peu plus faciles pour les fans de lutte.

Vous avez eu un tel élan l’hiver dernier avant la fermeture du monde. Qu’est-ce que ça fait d’être à nouveau aux États-Unis pour continuer ce que vous avez commencé?

C’est formidable d’être de retour après plus d’un an. D’autres à Imperium vivent aux États-Unis alors que je vis toujours en Allemagne, donc nous sommes séparés depuis un bon moment.

Avec la WWE qui organise tant d’événements ici, cherchez-vous à déménager aux États-Unis à plein temps?

La plupart des gars déménagent ici à un moment donné, mais je n’ai pas l’intention de bouger. Je suis un peu plus âgé, donc nous sommes installés chez nous en Allemagne. Pour moi, c’est vraiment important d’avoir ma base là-bas avec ma famille et mes amis.

Donc, les gens parlent toujours de votre match avec Ilja Dragunov d’octobre dernier. Qu’est-ce qui le distingue?

Tout le monde se demandait à quoi allait ressembler la lutte à la télévision quand il n’y a pas de public en direct. Est-ce que ça va être bizarre ou agréable à regarder? Ce qui a ajouté au match, c’est que j’ai un style physique et que les gens sont [now] capable d’entendre chaque petite chose. Nous en bénéficions. Le match a aidé à attirer davantage l’attention sur la marque. C’est mon obligation en tant que champion d’avoir plus de yeux sur le produit.

Que pensez-vous des gens qui vous comparent à Brock Lesnar?

C’est bien. Brock Lesnar est un lutteur fantastique, surtout quand il a eu cette grande course avec le championnat de la WWE. Il était le meilleur lutteur du monde à ce moment-là. Il est très intelligent en matière de lutte et le comprend bien. Tout le monde dans le ring avec lui en profite parce que vous devez vous battre pour votre vie, alors passer à travers lui les rend forts. S’il y avait une chance de le combattre, ce serait un match que j’attendrais vraiment avec impatience.

Ciampa a aussi un style physique. À quoi pensez-vous entrer dans le match?

J’ai hâte d’y être. Tommaso est très intense – avec son langage corporel et quand il parle. Je pense que c’est un super match, mes matchs préférés sont quand je monte sur le ring, c’est quand je sais que ça va être une lutte.

Avec qui voulez-vous travailler ensuite?

Finn Bálor. C’était censé se produire avant la pandémie. J’espère que c’est la prochaine qui peut arriver pour moi.

