$Forint : le jeton qui change la façon dont nous achetons des crypto-monnaies

Forint Finance pense que les crypto-monnaies et les technologies Blockchain sont la voie de l’avenir, et nous voulons rendre l’adoption de la crypto-monnaie accessible à tous, quels que soient leur milieu socio-économique, leurs moyens financiers ou leurs connaissances techniques. C’est une plate-forme ouverte à l’intégration de tous ceux qui sont même un peu intéressés à comprendre comment fonctionne cette technologie transparente et magnifique.

Nous sommes convaincus que les crypto-monnaies conduiront à un système financier plus équitable dans lequel personne n’est laissé pour compte par le système bancaire actuel, et nous travaillons dur pour atteindre cet objectif.

Nous contribuerons à la transformation du système financier actuel inadéquat et inéquitable en prenant en charge l’ensemble de la procédure du début à la fin (création du portefeuille aux responsabilités fiscales).

Avec des barrières à l’entrée réduites et des ressources minimales, vous pouvez en tirer le meilleur parti et vous former pour l’avenir de la finance.

Par conséquent, nous avons $FORINT comme jeton natif de l’écosystème FORINT.

Comprendre le rôle de Tokenomics dans l’environnement Forint est crucial pour comprendre l’impact massif de ce système complexe : chaque transaction dans l’environnement Forint profitera non seulement aux détenteurs via la redistribution, mais aussi à d’autres fins ;

Redistribution

Une fois par semaine, 7% de toutes les transactions sont dispersées en BUSD (Binance USD) en fonction du nombre de Tokens détenus par tous les détenteurs. Les détenteurs recevront BUSD une fois par semaine pour chaque achat.

Développement

L’équipe utilise 2,9% de chaque transaction pour améliorer davantage l’écosystème Forint.

Charité

Chaque transaction contribue 0,1% à des causes caritatives importantes pour notre communauté. Hebdomadairement, selon les normes communautaires, le fonds est distribué à des associations caritatives (OBNL et ONG).

Portefeuille

Vous devez conserver 90% de votre Wallet afin de profiter de notre écosystème et d’être un investissement précoce dans notre Plateforme.

Les détenteurs de tokenomiques Forint profitent de la redistribution. Chaque pas en avant dans l’avancement du projet s’appuiera sur ce mécanisme. Simplement HODL !

Voici quelques statistiques importantes à noter sur le jeton $FORINT :

FORINT se négocie actuellement à 0,00000256000 $. 2425,442804203 Volume de transactions sur 24 heures 1 000 000 000 000 d’offre totale 11 575 669 000 en circulation

Le jeton $FORINT vous sera bénéfique des manières suivantes :

Les jetons $FORINT vous donneront une remise sur le marché NFT en fonction du nombre de jetons que vous détenez. Vous pouvez facilement effectuer des transactions sur le marché et contribuer à vos œuvres caritatives préférées en toute sécurité. En achetant Forint Token, vous rejoindrez un petit sous-ensemble des premiers investisseurs de Forint Finance et bénéficierez de frais de transaction réduits sur l’ensemble de notre plateforme. Une fois cette technologie développée À l’avenir, le jeton $FORINT pourra être retiré des guichets automatiques FORINT tout comme la monnaie Fiat, et cette méthode sera également utile lorsque les utilisateurs doivent acheter des biens et services sur la plate-forme Forint, ou souhaitent simplement obtenir leurs jetons Forint sans passer par trop d’intermédiaires.

HODL pour vivre cette expérience FORINT enrichissante !