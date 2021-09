Forlán, démis de ses fonctions d’entraîneur de l’Uruguayen Atenas

in

L’entraîneur et ancien joueur Diego Forlan a été démis ce samedi de son poste de directeur technique de la Athènes, de la deuxième division de l’Uruguay, après un mauvais début de deuxième partie de saison. Forlán a mené pendant douze matchs et dont les managers ont annoncé à l’ancien attaquant la fin du lien dans une communication via la plateforme Zoom.

Cela a été annoncé par le club uruguayen sur ses réseaux sociaux et remercié “l’engagement et le travail” de Forlán à la tête de l’équipe du Grupo Pachuca.

Même si Atenas n’était pas en mauvaise posture, étant donné qu’elle est actuellement en sixième position avec 17 unités et se situe dans la zone qualificative pour les touches finales, la presse locale assure que l’entraîneur aurait eu des discussions acharnées avec les dirigeants du club, ce qui a finalement conduit à son départ.

Le fait est que le président d’Atenas SAD, Juan Pablo Fassi, avait déclaré il y a des mois dans une interview à . que les résultats n’allaient pas être un facteur clé pour la gestion de Forlán à la tête de l’équipe, puisqu’ils pariaient sur un échéance du projet à long terme et n’étaient pas pressés d’être promus.

Cependant, après la défaite de l’équipe contre Rampla Juniors 2-1, l’entraîneur n’était plus aux commandes de l’équipe.

“Merci à toute l’équipe, au personnel d’encadrement, aux officiels et aux collaborateurs pour leur synergie de travail. Nous ne voulions pas de ce résultat, mais le football c’est comme ça”, a publié Forlán ce samedi sur son compte Twitter.

Il s’agit de la Deuxième mauvaise expérience de Forlán dans sa courte carrière d’entraîneur en tant que première équipe, Peñarol, il l’a également licencié après une série de mauvais résultats et de ne pas atteindre les performances attendues de votre équipement. Forlán a dirigé un total de 23 matchs dont les deux équipes en ont remporté huit, ont fait match nul huit et ont perdu les sept autres.

Maintenant, qui a eu une carrière longue et primée en tant que joueur qui l’a amené à être l’un des principaux footballeurs de l’histoire de l’équipe nationale uruguayenne, il devra à nouveau chercher une équipe pour poursuivre une carrière d’entraîneur. cela, pour l’instant, est loin de ce qu’il a fait sur le terrain de jeu.