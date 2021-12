Formal remplace temporairement Royal 2 On Sentinels après une suspension

Formal remplacera temporairement Royal 2 sur la liste Halo Infinite de Sentinels.

Le joueur professionnel à la retraite de Call of Duty Matthew « Formal » Piper a confirmé aujourd’hui qu’il rejoindrait Sentinels en tant que quatrième joueur temporaire après la suspension de Mathew « Royal 2 » Fiorante. Cette nouvelle inattendue fait suite au résultat d’une enquête lancée par les Halo Championship Series (HCS) qui a conclu que Royal 2 avait manipulé les connexions du serveur pour aider son équipe à prendre l’avantage sur ses adversaires.

Les sentinelles ont reçu une punition brutale en plus de la suspension de Royal 2. HCS a retiré tous les points Pro Series de l’équipe et les a retirés du pool Play lors du tournoi de lancement du HCS Raleigh. Le membre des Sentinelles et double champion du monde Halo – Tony « LethuL » Campbell Jr. – a initialement déclaré que son équipe ne participerait pas à Raleigh le week-end prochain.

Cela a changé depuis. Au lieu de transmettre l’événement, Sentinels se rendra en Caroline du Nord avec Formal comme quatrième joueur.

SEN formel confirmé

Plus sérieusement, c’était une trop belle opportunité pour la laisser passer. J’apprécie les gars de SSG, c’était amusant d’apprendre le jeu ensemble, et je leur souhaite bonne chance. Je jouerai avec SEN pour Raleigh, ça devrait être un week-end épicé. Je suis toujours #OpTicForever cependant. – OpTic FormaL (@FormaL) 13 décembre 2021

Formal est revenu sur la scène compétitive de Halo dans Halo Infinite sans manquer un battement. Il a fait un bref passage avec FaZe Clan avant de le remplacer par le vétéran Eric « Snip3down » Wrona (https://estnn.com/snip3down-likely-to-return-for-competitive-halo-infinite-season/). Formal a ensuite obtenu une place sur la liste de Spacestation Gaming (SSG) en tant que remplaçant temporaire tout en représentant OpTic Gaming en tant que créateur de contenu. Il semblait que Formal s’aventurerait à Raleigh en tant que membre du SSG, mais la récente décision des Sentinelles a considérablement modifié les plans.

C’est un scénario parfait pour Sentinelles et Formal au milieu d’un chaos de 48 heures. Le dévouement de Formal à Halo Infinite depuis son lancement parle de lui-même. Il a passé du temps à s’entraîner avec les meilleures équipes et peut maintenant rivaliser avec la meilleure équipe de Halo Infinite. Peu de temps après l’annonce, Formal est passé en direct sur Twitch pour diffuser des canevas aux côtés de sa nouvelle liste.

À quoi s’attendre dans les semaines à venir

Les sentinelles ont une puce sur leur épaule suite à ce qu’elles pensent être un jugement injuste. Malheureusement, ils ont perdu leur position en Pool Play à Raleigh, ce qui signifie qu’ils devront surmonter l’épuisante parenthèse ouverte. Cependant, les Sentinelles ont déjà prouvé leur résilience et s’appuieront sur Formal pour combler le vide laissé par Royal 2.

Royal 2 conservera très certainement sa place sur la liste lorsque sa suspension prendra fin le 28 janvier. À tout le moins, Formal rejoindre Sentinels fait du HCS Raleigh un tournoi à ne pas manquer.