Formalisation dans l’économie indienne : investir dans des entreprises propres et de bonne qualité ; ne regardez pas l’évaluation de manière isolée

Investissez dans la qualité, c’est-à-dire les entreprises de boîtes de café, les entreprises « bonnes et propres »

Par Manish Jain

Le régime politique actuel est arrivé au pouvoir en mai 14, et depuis lors, deux choses ont été assez importantes à l’ordre du jour – la formalisation et la numérisation, et à juste titre. Le fait est que les deux sont en quelque sorte liés l’un à l’autre et ont tendance à se compléter.

Les avantages à long terme sont multiples :

– Il permet d’élargir l’assiette fiscale. A déclaré que seulement 1,08 % de la population totale paie des impôts et c’est un chiffre qui doit absolument augmenter

– Cela aide à étendre de nombreux avantages légitimes à des millions de travailleurs comme l’EPS, les services médicaux, etc. La façon dont les employés du secteur non organisé sont laissés ouverts à l’exploitation doit être considérée

– Il permet de réduire l’évasion fiscale

– Cela aiderait de nombreux produits à trouver directement les bons marchés, en réduisant les intermédiaires imposants

– Cela contribuerait aussi à réduire les inégalités brutes de revenus, une des choses dont souffre notre pays

Si nous voulons réaliser notre rêve d’être dans les trois premières économies du monde, alors ce programme n’est pas seulement primordial, mais aussi non négociable.

Au cours des dernières années, nous avons vu un certain nombre d’efforts être lancés par le gouvernement pour donner à ce rêve une forme de réalité. Cela inclut les modifications de la législation fiscale, la mise en œuvre de la TPS, la démonétisation, etc. Cependant, pendant très longtemps, cela est resté une chimère et semblait ne jamais être réalisé de si tôt.

De manière assez inattendue, quelque chose a radicalement changé en 2020 et la formalisation de l’économie s’est considérablement accélérée. Dans tous les secteurs, nous assistons à cette tendance qui se déroule sous nos yeux. La question clé est donc : qu’est-ce qui change ? Croyez-le ou non, c’était COVID-19. Comme on dit, chaque nuage sombre a une lueur d’espoir.

Trois événements se sont produits, qui ont fortement poussé l’économie vers la formalisation et la numérisation :

a) Changements technologiques : La logistique, comme nous le savons, a beaucoup changé pour ne plus jamais rester la même. Aujourd’hui, des choses comme la robotique, l’intégration de données, l’automatisation se sont glissées de telle manière que les petites entreprises vont avoir du mal. Tant d’entreprises de consommation ont maintenant commencé à toucher directement le détaillant, supprimant complètement les intermédiaires. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent. De tels changements sont coûteux et soudains, ce avec quoi les MPME ont toujours tendance à lutter.

b) Verrouillages prolongés : Avec des blocages prolongés à travers le pays, maintenant deux fois plus, l’argent bloqué dans le fonds de roulement commence à devenir un gros problème, ce qui a un impact sur la survie de bon nombre de ces petites entreprises, qui ont tendance à fonctionner avec de faibles marges mais un redressement rapide.

c) L’essor du commerce électronique : Alors que les barrières physiques sont brisées et que de plus en plus de personnes se tournent vers le commerce électronique, la disponibilité des marques n’est soudainement plus un problème. Les grandes marques ont tendance à profiter de tout cela plus que toute autre chose.

Donc, en fin de compte, la question ultime est de savoir comment en profitons-nous, en tant qu’investisseurs. Eh bien assez simple. Au cours des deux prochaines années environ, vous entendrez beaucoup de divergences entre ce que vous entendez sur le terrain et ce que vous voyez dans les rapports des entreprises Nifty. Alors, ne vous trompez pas et investissez dans la qualité, c’est-à-dire les entreprises de boîtes de café, les entreprises « bonnes et propres ». Au fur et à mesure que la formalisation reprendra, le jeu de qualité sur les marchés boursiers deviendra plus pertinent. Alors, ne regardez pas la valorisation isolément, regardez le delta que ce jeu de formalisation peut ajouter. Risque-récompense est toujours en équilibre.

(Manish Jain est gestionnaire de fonds, Ambit Asset Management. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

