Formation aux talents: relier le collège et l’entreprise

Sapnesh Lalla, PDG, NIIT

Créée en 1981 pour aider l’industrie indienne des technologies de l’information (TI) alors naissante à surmonter ses défis en matière de ressources humaines, NIIT est aujourd’hui devenue une société de formation mondiale. Présent dans plus de 30 pays, il propose des solutions de formation et de développement dans trois secteurs verticaux: les particuliers, les entreprises et les institutions.

Dans une récente interaction avec FE, Sapnesh Lalla, PDG de NIIT, a déclaré que la particularité de NIIT est que la technologie a été au cœur de son enseignement. «Le NIIT a été la première organisation en Inde à combiner l’enseignement vidéo avec le mode d’enseignement traditionnel dans ses centres éducatifs. C’était une société edtech avant même que le mot edtech ne devienne populaire », dit-il.

L’année pandémique

La plupart des entreprises de technologie électronique qui ont innové en 2020 ont récolté de riches dividendes. NIIT a enregistré un bénéfice après impôt de Rs 41,5 crore (en hausse de 53% d’une année sur l’autre) en octobre-décembre 2020 et un revenu net de Rs 253,4 crore (en hausse de 4% d’une année sur l’autre).

Au cours de l’année, NIIT a lancé de nombreux nouveaux cours, y compris un programme de certification 5G avec Nokia (lors d’un webinaire avec la Cellular Operators Association of India) pour former des professionnels de l’industrie en Inde, et la Randstad Skilling Academy (Randstad India) pour créer un avenir. main-d’œuvre prête. Elle a également étendu ses partenariats avec des multinationales telles qu’Unilever et Rio Tinto pour fournir des services d’apprentissage gérés et soutenir l’apprentissage et les impératifs commerciaux.

Lalla dit que lorsque le premier verrouillage a été annoncé en mars 2020, il y avait une incertitude en ce qui concerne la continuité des activités. NIIT possède deux grandes entreprises de formation et de développement. L’un est les «services de formation gérés» axés sur les grandes organisations qui souhaitent externaliser leurs besoins d’apprentissage et de développement. «Ici, l’accent est mis sur la collaboration avec 60 des plus grandes entreprises du monde, notamment Shell, IBM, Rolls-Royce, Red Hat», dit-il.

La deuxième activité est la “ branche compétences et carrières ”, qui vise à permettre aux organisations de réaliser une transformation numérique accélérée grâce à la transformation des talents, ainsi que des cours de développement des talents pour les individus. «Juste après le verrouillage, nous sommes passés à la plate-forme numérique dans l’ensemble de nos entreprises. Alors que cette plateforme était en place depuis des années, elle est soudainement devenue le cœur de nos opérations », ajoute-t-il.

Auparavant, la plupart des clients utilisaient le modèle hybride, qui comprenait une formation numérique mais principalement en face à face. Après le verrouillage, le numérique était le seul moyen disponible pour les besoins de formation, d’apprentissage et de développement des entreprises. «Presque immédiatement, tout le monde s’est rendu compte de la« commodité »du numérique, ce qui a contribué à la reprise de l’adoption du numérique», déclare Lalla.

Ainsi, alors que tous les centres d’éducation physique du NIIT ont fermé leurs portes le 23 mars 2020, ce nombre (environ 2000) de centres physiques avait commencé à diminuer il y a quelques années, Internet devenant de plus en plus accessible. «À partir du 23 mars, nous avons créé une opportunité pour nos partenaires de poursuivre leurs activités sur la plateforme numérique. La bonne chose est qu’ils ont pu attirer des étudiants sur la plate-forme numérique de la même manière qu’ils avaient l’habitude d’attirer les étudiants dans les centres physiques », a-t-il ajouté.

Université NIIT

Avec l’Université NIIT (à Neemrana, Rajasthan; créée en 2009), NIIT entretient une relation symbiotique; l’université utilise la plate-forme numérique de ce dernier pour offrir une éducation à ses étudiants, et elle propose des programmes NIIT qui sont un mélange de formation en entreprise et d’enseignement universitaire. «Un certain nombre de nos clients considèrent le NIIT non seulement comme une source de programmes de formation courts, mais aussi comme des programmes de formation plus longs et plus formels qui pourraient déboucher sur un diplôme», déclare Lalla.

Alors que NIIT est réputé pour fournir des compétences fonctionnelles et techniques (les soi-disant compétences techniques), il combine ces compétences avec des compétences générales. «Nous fournissons des compétences holistiques qui permettent à une personne de réussir dans un emploi; un étudiant ne doit pas être simplement un bon programmeur, mais doit également avoir la capacité de travailler en équipe, de communiquer, de comprendre et d’écouter », a déclaré Lalla. «Nous créons un lien entre le collège et l’entreprise.»

