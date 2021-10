Formation des femmes de Chelsea, prise de contrôle de Newcastle et jeux historiques

Musa et Ryan sont de retour pour un épisode de sac postal. Ils abordent certains des mauvais et certains des grands trucs récents du football (1:01), avant de répondre aux questions sur la formation 3-4-3 féminine de Chelsea (12:57), la prise de contrôle de Newcastle (20:08), qui jeu dans l’histoire qu’ils reviendraient pour assister en direct (31:38), et le processus de regarder les jeux comme travail (33:46). Enfin, ils répondent à quelques questions sur Bonds et les méchants de Bond (41:28), quel joueur à la retraite ils voudraient ramener (48:16), et plus encore !

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS