Formation en design: Pearl Academy prépare les étudiants à la vie

À l’avenir, elle ajoute que les connaissances numériques différencieront les étudiants en design.

L’année dernière, lorsque le premier verrouillage a été annoncé, Pearl Academy était passée des cours physiques aux cours en ligne en seulement quatre jours, grâce à l’accent mis sur l’investissement dans un système de gestion de l’apprentissage au cours des années précédentes.

Dans un an, Nandita Abraham dit que la Pearl Academy crée des salles de classe hybrides afin que les étudiants qui souhaitent étudier de chez eux (ou de n’importe où) puissent avoir exactement la même expérience en classe que ceux qui fréquentent une salle de classe physique. «À l’avenir, les étudiants devraient pouvoir apprendre de l’endroit où ils le souhaitent», déclare Abraham of Pearl Academy.

«La classe hybride sera une caractéristique permanente, à l’avenir, pour l’enseignement supérieur; cela donnera plus de flexibilité aux étudiants.

Un avantage majeur d’une classe hybride, ajoute-t-elle, est qu’un étudiant peut apprendre des meilleurs professeurs disponibles. «Disons qu’une étudiante du campus de Delhi veut apprendre d’une faculté de son choix à Bangalore, elle peut choisir de le faire», dit Abraham.

La Pearl Academy possède des campus à Delhi-Ouest, Delhi-Sud, Mumbai, Jaipur et Bangalore, où elle propose plus de 40 cours de conception unique. Il prévoit d’ouvrir un campus à Londres plus tard cette année.

L’année dernière, la Pearl Academy a clôturé avec un placement de 96%, et les placements de cette année, ajoute Abraham, vont bon train. «Tout ce qui a un angle numérique semble bien fonctionner. Le design-thinking et la résolution de problèmes deviennent de plus en plus importants », dit-elle.

L’apprentissage de Pearl pour la vie

Pearl Academy a également lancé Learning for Life, un pilier de crédits supplémentaires pour les étudiants afin de s’assurer qu’ils sont préparés à toute situation qui pourrait se présenter dans le monde VUCA (volatile, incertain, complexe et ambigu) d’aujourd’hui. Ce sont les compétences que les étudiants doivent posséder – quel que soit leur secteur vertical – pour comprendre la citoyenneté et la signification de diriger une ONG ou une entreprise en particulier pendant leur stage.

«Pour chacun de ces stages, nous ferons un accessoire au semestre précédent et le projet au semestre suivant afin qu’il devienne transparent pour les étudiants, car cela leur mettra des compétences futures. Les compétences futures peuvent être différentes façons de penser, travailler avec des technologies telles que l’IA, le ML et la pensée critique, et résoudre des problèmes et communiquer de différentes manières. Ces ensembles d’apprentissage feront partie de ces stages car les étudiants doivent être des apprenants pour la vie; ils ont besoin d’être agiles, et cela ne viendra que de l’exposition qu’ils obtiendront au cours de ces années », ajoute Abraham.

Expositions de stage

Fin de l’année 1: Stage avec une ONG – pour comprendre la citoyenneté et le sens de diriger une ONG en particulier;

Fin de l’année 2: Stage chez une start-up ou un petit entrepreneur – chaque étudiant veut être entrepreneur aujourd’hui; Pearl Academy veut leur donner l’expérience pendant qu’ils étudient par le biais d’un stage;

Fin de l’année 3: Stage avec l’industrie – apprentissage transversal (30% obligatoire pour tous les étudiants).

Il comprend également les compétences futures (les étudiants choisissent au moins quatre cours) et l’apprentissage interdisciplinaire (les étudiants choisissent une matière dans une autre école et suivent des cours en deuxième et troisième années).

