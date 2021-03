Formation en ingénierie: créer des ingénieurs pour aujourd’hui et pour l’avenir

La transmission des connaissances et des compétences, c’est-à-dire l’apport de compétences techniques, est un ingrédient nécessaire et peut-être le plus important pour tous nos étudiants en génie.

Par BL Ramakrishna & Yannis Yortsos

La situation dans laquelle se trouve l’humanité n’est comparable à rien du passé et fait de l’adoption de mesures révolutionnaires une nécessité impérieuse. Il est donc impossible d’appliquer des méthodes et des mesures qui, à un âge précoce, auraient pu être suffisantes. Nous devons révolutionner notre pensée et révolutionner notre action.

—De Albert Einstein ‘Un message aux intellectuels’ 1948

Dans ce message poignant, Einstein a exhorté les intellectuels du monde à œuvrer pour la promotion de la paix et de la prospérité, car il reconnaissait les grands avantages que la science et la technologie peuvent apporter au monde, mais aussi les risques associés et les conséquences involontaires si la technologie est utilisée à des fins destructrices. Alors que les conséquences imprévues ont toujours fait partie du développement de la technologie, avec l’extraordinaire puissance de la technologie d’aujourd’hui, en raison de sa croissance exponentielle, il faut y prêter une attention particulière. S’assurer que la technologie est utilisée à des fins vraiment utiles qui suivent une prise de décision éthique, nécessite également d’introduire des mentalités, un but et un caractère supplémentaires dans la formation de nos étudiants en génie. Plus important encore, réinventer l’éducation peut être juste, car le choc sans précédent de Covid-19 au monde a révélé le rôle indispensable que jouent la science et l’ingénierie dans l’amélioration de notre monde, tout en nous conduisant à réexaminer fondamentalement notre façon de vivre et de travailler. .

Aujourd’hui, malgré Covid-19, nous sommes au milieu de la quatrième révolution industrielle. Les trois révolutions industrielles précédentes ont libéré l’humanité de l’utilisation d’animaux pour la production d’énergie, ont rendu possible la production de masse et ont apporté des capacités numériques à des milliards de personnes, respectivement. La quatrième révolution industrielle actuelle est à nouveau fondamentalement différente, caractérisée par une gamme de technologies qui fusionnent les mondes physique, numérique et biologique, impactant toutes les disciplines, économies et industries, nous mettant même au défi sur ce que signifie être humain.

«Nous sommes au bord d’une révolution technologique qui modifiera fondamentalement la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons. La réponse doit être intégrée et globale, impliquant toutes les parties prenantes de la politique mondiale, des secteurs public et privé aux universités et à la société civile »: Klaus Schwab, Forum économique mondial 2016.

La croissance exponentielle des connaissances et de l’innovation dans les sciences, l’ingénierie et la technologie, associée à la convergence des disciplines, de l’automatisation et de la mondialisation, qui caractérisent cette ère de la quatrième révolution industrielle, exigent de repenser la façon dont nous éduquons nos étudiants. Dans notre monde de plus en plus complexe et interconnecté, le succès de nos diplômés dépendra non seulement de ce qu’ils savent, mais aussi de la manière dont ils prendront des décisions éclairées sur l’utilisation de technologies d’ingénierie puissantes. Nous devons non seulement les préparer avec les compétences requises pour participer et développer nos technologies du futur, mais aussi comment ils pourraient contribuer de manière significative au bien de la société.

La transmission des connaissances et des compétences, c’est-à-dire l’apport de compétences techniques, est un ingrédient nécessaire et peut-être le plus important pour tous nos étudiants en génie. Cependant, dans le monde d’aujourd’hui où la plupart, sinon la totalité, des problèmes sont une combinaison de plus en plus complexe de considérations techniques, sociales, culturelles, économiques et éthiques, il est impératif que nous dotions également nos étudiants de la culture des mentalités, ce qui les aidera à prospérer. un monde complexe en constante évolution. «Connaissances, compétences et mentalités» devraient être la combinaison des attributs que l’enseignement supérieur devrait s’efforcer de fournir à ses étudiants. Cela signifie des attributs supplémentaires à la compétence technique stricte, d’un objectif à l’autre et à la prise de décision éthique pour compléter les connaissances et les compétences techniques.

Le programme des boursiers Grands Défis, dans lequel nous sommes tous deux impliqués, est un excellent exemple d’un tel changement de paradigme. Co-créé en 2009 par l’Université Duke, l’Olin College et l’Université de Californie du Sud, il a été conçu pour préparer les étudiants en ingénierie à résoudre les « grands défis » de notre époque, comme articulé en 2008 par la National Academy of Engineering des États-Unis. Le programme, désormais réparti dans près de 100 écoles d’ingénieurs dans le monde, consiste en une telle combinaison de «connaissances, compétences et mentalités». Il comprend cinq éléments: des compétences et des connaissances techniques exceptionnelles; des compétences et des mentalités interdisciplinaires pour aborder la convergence des disciplines, des outils et des modes de pensée motivés par des objectifs communs dans la quatrième révolution industrielle; compétences et mentalités entrepreneuriales et innovantes; comprendre les cultures et l’élément humain à travers des mentalités globales et multiculturelles; et la compréhension de l’impact de la technologie sur la société et de l’importance de l’éthique de la technologie. À bien des égards, à la fin, cette prescription crée des ingénieurs de confiance, ceux qui auront à la fois des compétences techniques et du caractère.

Des paradigmes éducatifs similaires peuvent être conçus autour de différents objectifs, tels que les objectifs de développement durable des Nations Unies. Quoi qu’il en soit, un tel mélange de « connaissances, compétences et mentalités » aidera à relever le défi pour les institutions de trouver le juste équilibre entre des compétences apparemment concurrentes telles que la profondeur technique et le développement de l’esprit humain pour la création de l’ingénieur pour les temps d’aujourd’hui.

(Ceci est le troisième et dernier article de la série ‘Nous avons besoin d’un nouveau type d’ingénieur’.)

Le professeur Ramakrishna est conseiller académique en chef de la prochaine université de Plaksha et ancien directeur du programme de bourses d’études US NAE Grand Challenges; Le professeur Yortsos est doyen de la Viterbi School of Engineering, University of Southern California, et membre du conseil consultatif académique de Plaksha

