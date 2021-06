Forme et parfum se fondent dans des sculptures parfumées – WWD

PARIS – Que se passe-t-il lorsque les sculptures et les parfums se mélangent ? Des créations en quatre dimensions fascinantes et innovatrices.

C’est l’un des principaux enseignements de “Profile By”, une exposition présentée chez Phillips à Paris jusqu’au 25 juin. Là, six artistes ont été associés à six parfumeurs de l’IFF pour concevoir des œuvres d’art, qui ont été réalisées en éditions limitées jusqu’à 50 (Les prix sont sur demande.)

Le projet est le fruit de Diane Thalheimer, experte en parfums et collectionneuse d’art.

“Dès le début, nous avons créé des duos extrêmement réfléchis – en termes de caractère, de personnalité et des liens potentiels qui pourraient être créés entre les deux”, a-t-elle expliqué.

L’artiste Joana Vasconcelos s’est par exemple associée à la parfumeuse Anne Flipo.

“J’ai demandé à Anne de m’aider à faire un parfum lié aux sept chakras”, a déclaré Vasconcelos. « J’ai trouvé que la dimension du parfum était très spirituelle, car elle se diffuse dans l’espace et le remplit.

« Pourtant le côté sculptural est très physique ; c’est quelque chose qui existe dans la première dimension. Alors que le parfum est quelque chose comme de la musique », a-t-elle poursuivi. « Nous sommes tous marqués par la physicalité – par notre corps – mais aussi par notre parfum. Cela fait partie de notre identité.

L’artiste a trouvé le projet intéressant à travailler, notamment parce qu’il utilisait le processus inverse de la façon dont elle envisage généralement son œuvre – imaginer des sculptures pour remplir de grands espaces. Chez Phillips, ses petites œuvres colorées au crochet, à six branches saillantes, appelées « Parfum Lança » (ou « Parfum Spear »), pendent du plafond dans une petite pièce de fortune.

“Ici, [the sculpture] est très petit mais il diffuse du parfum dans tout l’espace », a déclaré Vasconcelos.

Flipo a déclaré que chaque chakra correspondait à une série d’ingrédients olfactifs, et que Vasconcelos a choisi ceux qui sont les plus optimistes, après avoir visité le bureau de l’IFF et examiné la palette de notes olfactives de Flipo.

“Le [fragrance] la formule n’est pas très longue – il y a 17 ingrédients », a-t-elle déclaré, à propos du parfum d’encens frais qui a été créé.

Vasconcelos a parfumé chaque pièce de céramique recouverte de crochet.

« Maintenant, j’ai l’impression que je vais mettre du parfum dans toutes les sculptures », s’exclame-t-elle.

Lorsque Thalheimer a approché Hubert Le Gall pour leur projet « Profile By », il a pensé à un sujet qui l’obsédait : la mythologie.

“J’ai aimé l’idée d’un vase, un objet qui contient le parfum”, a déclaré Le Gall. « Je voulais faire le parfum de Dionysos. Dionysos me ressemble le plus – je parle d’aimer la vie, la danse, les excès, les plaisirs terrestres », a-t-il déclaré. “J’appelle ça ‘Le Cœur de Dionysos’.”

L’artiste a fait un geste vers un vase fissuré avec deux formes en forme de branche de chaque côté. Ceux-ci pourraient être interprétés de plusieurs manières – comme deux aortes laissant un cœur, une tête de taureau avec des cornes ou la comédie de la vie (le côté poussant des bulbes verts) et la tragédie (le côté coupé court), par exemple.

Le Gall a confié au parfumeur Jean-Christophe Hérault qu’il voulait un parfum charnel.

« Je ne voulais pas quelque chose de floral, de délicat. Je voulais quelque chose qui parle de tout ça… d’un dieu décomplexé », a déclaré Le Gall.

« J’adore l’histoire et l’antiquité, c’est une période que je trouve extrêmement riche », dit Hérault, qui se souvenait des « Lettres d’un stoïcien » de Sénèque. De là, il a été guidé dans la création du parfum par la dualité du stoïcisme et de la démesure.

« J’ai utilisé des essences aromatiques que l’on aurait pu trouver dans l’Antiquité sous différentes formes », a-t-il déclaré, citant notamment le myrte, la myrrhe, la marjolaine, l’origan, la menthe et le thym. “C’est quelque chose d’extrêmement sensuel.”

« Aromatique et sexuelle », ajoute Le Galle, dont le vase contient la boule de céramique parfumée.

Une autre œuvre a été réalisée par l’artiste Pablo Reinoso et la parfumeur Domitille Michalon-Bertier, qui se connaissent depuis plus de 15 ans. Avant de s’associer au projet « Profile By », Michalon-Bertier a visité l’atelier de Reinoso. Ensuite, ils ont commencé à sentir les ingrédients bruts.

Reinoso avait en tête un parfum masculin, à diffusion horizontale, qu’IFF avait formulé mais jamais commercialisé. De là, Reinoso et Michalon-Berier ont imaginé un parfum boisé lumineux.

Reinoso a déclaré qu’il était compliqué d’intégrer de la céramique parfumée dans sa sculpture en bois de châtaignier, appelée “Rocking Me”.

“C’est cette idée de continuité qui m’a fait penser à cet espace serpentin”, a déclaré Reinoso, qui voulait que l’œuvre d’art puisse bouger légèrement, capturant l’idée du mouvement de quelqu’un qui porte et dégage l’odeur du parfum. « Techniquement, cela semble simple, mais c’est très, très difficile de faire cette pièce car il y a trois cercles qui touchent le sol.

Le parfumeur Nicolas Beaulieu a travaillé avec le sculpteur Daniel Firman sur un projet impliquant des mains de bronze réalistes tenant une boule de céramique parfumée, appelée « Saisir l’impossible (l’échappé) ».

“Je pensais que cette idée était extrêmement poétique”, a déclaré Beaulieu, ajoutant non seulement l’idée sur la nature éphémère du parfum, mais aussi sur la nature incontrôlable du destin.

Lui et Firman ont choisi de travailler avec la notion d’un matériau inexistant en parfumerie – le bois brûlé qui est froid. Ils ont commencé par utiliser l’huile d’agrumes pour exprimer le bois vert, une note de silex et un accord de vétiver, de cachemire et d’absolu de bois de chêne, et une note de santal de Nouvelle-Calédonie.

“Il y a quelque chose de très addictif”, a déclaré Beaulieu à propos de l’envoyé.

A proximité se trouvait la création de la parfumeur Juliette Karagueuzoglou et de l’artiste Ori Gersht, intitulée “Never Ending Journeys 01, 02, 03”. Il comprend une fleur blanche, parfum boisé.

Des images de fleurs figurent dans cette œuvre d’art, présentées autour de la base circulaire qui se reflète dans un cylindre en miroir. La céramique parfumée prend la forme d’un globe rond posé dessus.

“Sa fleur préférée est le lys de la Vierge, alors j’ai commencé par ça”, a déclaré Karagueuzolglou, en parlant de Gersht.

Le parfumeur Paul Guerlain s’est associé à l’artiste Adel Abdessemed sur une sculpture ressemblant à un pied de femme avec son talon sur une boule.

“Il a parlé de Nice, du sable, de l’air, du bois et du feu”, a déclaré Guerlain, qui a composé des accords olfactifs en conséquence pour un parfum oriental de rose qui parfume l’œuvre “Noli me tangere” (ou “Touch Me Not”). “C’était hyper intéressant de travailler avec quelqu’un d’un autre univers, qui s’exprime différemment et arrive à ça.”

