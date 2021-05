Formentera et Ibiza I.Pitiusas distribuent les points après en avoir dessiné un

09/05/2021 à 14h59 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Municipal et qui a fait face au Formentera et à Ibiza I. Pitiusas il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. le Formentera Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 1-2 contre le Andratx. De la part de l’équipe visiteuse, le Ibiza I. Pitiusas a remporté le Platges de Calvia dans sa querelle par 2-0 et auparavant, il a également fait à l’extérieur de la maison, contre le PE Sant Jordi par 0-5. Après le duel, l’équipe de Formenteran a été placée en quatrième position, tandis que le Ibiza I. Pitiusas, pour sa part, est le premier à la fin de la partie.

La première partie du duel a commencé de manière excellente pour lui. Ibiza I. Pitiusas, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Franc. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la mi-course du match, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de Formenteran, qui a obtenu l’égalité avec un but de Ekiza à la minute 79, mettant fin à la confrontation avec le score de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Formentera a donné accès à Luis Canina, Coucou Oui Mati pour Urri, Iago Beceiro Oui Daisuke, Pendant ce temps, il Ibiza I. Pitiusas a donné accès à Gorka, Omar, Onofre, Ventes Ivan Oui Tarres pour Franc, Highlander, Ortiz, Simeone Oui Villar.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont deux au Formentera (Bonilla Oui Górriz) et trois à Ibiza I. Pitiusas (Simeone, Dailos Tejera et Ismael).

Pour le moment, le Formentera il obtient 45 points et le Ibiza I. Pitiusas avec 52 points.

Le lendemain, le Formentera jouera contre lui Constance à la maison et le Ibiza I. Pitiusas jouera son match contre lui PE Sant Jordi à la maison.

Fiche techniqueFormentera:Óscar, Bonilla, Mena, Garmendia, Górriz, Ekiza, Daisuke (Mati, min.74), Urri (Luís Canina, min.46), Iago Beceiro (Cucu, min.69), Borja Paris et Pablo De CastroIbiza I. Pitiusas:Marcos, Villar (Tarrés, min.76), Feher, Fernando Losada, Ortiz (Onofre, min.67), Teran, Dailos Tejera, Simeone (Iván Sales, min.76), Franco (Gorka, min.59), Serrano (Omar, min 67) et IsmaelStade:MunicipalButs:Franco (0-1, min.44) et Ekiza (1-1, min.79)