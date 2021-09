Formentera quitte Ejea sans marquer de points (1-2)

12/09/2021 à 13h30 CEST

Les Formentera a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Ejea ce dimanche dans le Stade municipal de Luchán. Les Ejea a affronté le match en voulant surpasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Club de sport par un score de 1-0. Du côté des visiteurs, le Formentera est venu de battre 2-1 à domicile à Ibiza I. Pitiusas lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Ejea est seizième à l’issue du match, tandis que le Formentera est deuxième.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Formenteran, qui a débuté la lumière grâce à un but de Karim quelques instants après le début du match, à la troisième minute. L’équipe visiteuse a marqué à nouveau, augmentant le score avec un but à onze mètres de Ekiza à la 10e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-2 au tableau d’affichage.

Après la pause, en deuxième période, le but est venu pour lui Ejea, qui a réduit les écarts avec un but sur penalty de Barrero à 76 minutes, concluant la confrontation avec le résultat de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Ejea a donné accès à De La Mata et Buisson pour Almerge et Javi alamo, Pendant ce temps, il Formentera a donné accès à Javi Sanchez, Zekri, Garmendia, Vargas et Novo pour Raul Prada, Ekiza, Chendri, Karim et Górriz.

Dans le duel, il y avait un total d’un seul carton jaune pour l’équipe de Formenteran. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Raul Prada.

Avec ce résultat, le Ejea se retrouve avec zéro point et le Formentera il monte à six points.

Au prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur fief. Les Ejea affrontera le Huesca B Pendant ce temps, il Formentera le fera contre lui Tarazona.

Fiche techniqueEjea :Díaz, Chechu Dorado, Rubén Garcés, Lucho, Almerge (De La Mata, min.53), Moustapha, Esteve Monterde, Barrero, Javi Álamo (Mata, min.53), De Mesa et JimenezFormentera :Óscar, Jaouad, Liza, Raúl Prada (Javi Sánchez, min.58), Mena, Chendri (Garmendia, min.70), Famoussa Kanoute, Rober Sierra, Ekiza (Zekri, min.58), Karim (Vargas, min.82 ) et Górriz (Novo, min.82)Stade:Stade municipal de LuchánButs:Karim (0-1, min. 3), Ekiza (0-2, min. 10) et Barrero (1-2, min. 76)