Formentera réalise un match nul contre Ibiza I. Pitiusas (1-1)

18/04/2021 à 17:21 CEST

le Ibiza I. Pitiusas et le Formentera ils étaient à égalité lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division disputée ce dimanche. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en deuxième position, tandis que le Formentera il est arrivé à la cinquième place à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour le Formentera, qui a ouvert le score grâce à un but de Minerai à 35 minutes. Après cela, la première période s’est terminée avec un score de 0-1.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Ibiza I. Pitiusas, qui a mis les tables avec un peu de Teran à 57 minutes, terminant le match avec un score final de 1-1.

Avec ce résultat, le Ibiza I. Pitiusas il obtient 45 points et le Formentera avec 40 points.

Le deuxième jour, le Ibiza I. Pitiusas jouera contre lui PE Sant Jordi loin de chez soi et Formentera jouera son match contre lui Constance dans son fief.

Fiche techniqueIbiza I. Pitiusas:Marcos, Onofre, Colo, Villar, Feher, Ismael, Omar, Moreno, Franco, Teran et OrtizFormentera:Óscar, Pablo De Castro, Bonilla, Borja Paris, Mena, Ekiza, Luís Canina, Garmendia, Górriz, Chendri et Agus OjedaStade:–Buts:Mena (0-1, min. 35) et Teran (1-1, min. 57)