Formes des choses (29) | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Notre ami John Eastman est l’ancien juriste de Clarence Thomas et ancien professeur de droit à l’Université Chapman. John a fait les manchettes en janvier dernier à propos des conseils liés aux élections qu’il a rendus dans le bureau ovale au président Trump et au vice-président Pence.

John s’est récemment assis pour une interview sur les questions de fraude électorale avec Amber Athey, rédactrice en chef du Spectator Washington. Le pseudonyme Cockburn du spectateur rapporte maintenant que YouTube et Vimeo ont supprimé la vidéo de l’interview:

Amber a fait pression sur Eastman sur ses allégations de fraude sous plusieurs angles. Elle a demandé pourquoi la campagne Trump avait perdu tant d’affaires judiciaires, si la Cour suprême avait eu tort de rejeter l’affaire intentée par le Texas alléguant des modifications illégales des lois électorales à l’approche des élections, si la campagne publiait tous les preuves qu’ils prétendent avoir maintenant qu’ils ont épuisé la plupart de leurs contestations judiciaires, et plus encore. Quand Eastman a suggéré que les tribunaux avaient agi de manière partisane et partiale, Amber a souligné que certaines des contestations avaient été rejetées par les juges nommés par Trump. C’est-à-dire que ce n’était guère un free-for-all. Eastman s’est simplement vu offrir l’opportunité de présenter son cas tout en répondant aux nombreuses critiques des affirmations de la campagne Trump.

Néanmoins, YouTube a déclaré que la vidéo enfreignait sa politique en matière de désinformation. Quand le Steamboat Institute [where Athey is a fellow] a tenté de publier la vidéo sous un titre différent, YouTube l’a de nouveau supprimée et a révoqué la capacité de Steamboat à publier des vidéos pendant une semaine complète. Vimeo a également supprimé la vidéo, affirmant qu’elle « n’autorisait pas le contenu visant à diffuser des informations fausses ou trompeuses sur le vote ».