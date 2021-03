Formulaires de candidature pour la session JEE Mains avril 2021 invités; vérifier la date de l’examen, d’autres détails

Jusqu’à présent, les frais de candidature à l’examen JEE Mains sont concernés, les frais pour les candidats de la catégorie générale sont de 650 roupies tandis que pour les candidates et les candidats appartenant à la catégorie réservée, les frais sont de 325 roupies.

La National Testing Agency (NTA) a sollicité les candidatures des candidats souhaitant se présenter à l’examen JEE (Joint Entrance Examination) Mains, qui se déroulera en avril 2021 pour être admis dans les collèges d’ingénieurs du pays. Les candidats qui souhaitent postuler à l’examen JEE Mains peuvent postuler sur le site officiel de la NTA – jeemain.nta.nic.in. Les candidats doivent s’inscrire rapidement à l’examen car la dernière date de dépôt des candidatures est le 4 avril, ce qui laisse aux candidats une fenêtre d’environ une semaine seulement. Le formulaire de candidature des candidats sera accepté sur le site Web jusqu’à 23h50 le 4 avril, après quoi la fenêtre pour le formulaire de candidature sera fermée, a rapporté l’Indian Express.

Après la soumission des formulaires de candidature sur le site Web, les candidats devront également déposer les frais de candidature dont la dernière date est le 5 avril. Les candidats déposant leurs frais de candidature après 23h50, le 5 avril ne seront pas autorisés à le faire. même s’ils ont complété l’inscription pour leur formulaire de demande. L’examen principal JEE pour la session d’avril se déroulera entre le 27 avril et le 30 avril, conformément à l’annonce de la NTA.

Jusqu’à présent, les frais de candidature à l’examen JEE Mains sont concernés, les frais pour les candidats de la catégorie générale sont de 650 roupies tandis que pour les candidates et les candidats appartenant à la catégorie réservée, les frais sont de 325 roupies.

Comment remplir le formulaire de demande

Les candidats devront visiter le site Web de la NTA – jeemain.nta.nic.in. En accédant au site Web, les candidats devront cliquer sur le lien d’inscription / de candidature. Une nouvelle fenêtre sera ouverte pour les candidats dans laquelle les candidats devront remplir les champs vides avec leurs informations personnelles et scolaires. La candidature ne sera complétée qu’après que les candidats auront téléchargé avec succès les documents, la photographie, la signature, entre autres, à des fins d’identification.

Une fois la session principale JEE d’avril terminée, la NTA effectuera le test d’entrée pour la session principale JEE de mai. Comme décidé par le gouvernement, l’examen principal JEE aura lieu quatre fois à partir de cette année, contrairement à deux fois auparavant. Alors que le JEE Main pour les sessions de février et mars a déjà été mené et les résultats annoncés, le NTA va conduire les deux sessions restantes en avril et mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.