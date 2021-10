Formule 1 : Carlos Sainz : « Le rythme est prometteur »

23/10/2021 à 05:59 CEST

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) était satisfait de la façon dont le premier jour de la Grand Prix des États-Unis Course de Formule 1 sur le Circuit des Amériques à Austin, où il avait, selon lui, « un rythme prometteur ». Le pilote Ferrari était cinquième de la première séance libre et neuvième de la deuxième sur un circuit où « il aime vraiment piloter », comme il l’a expliqué sur son site officiel.

Le natif de Madrid a averti que la firme d’Austin (Texas) « est devenue plus cahoteuse au fil des ans, mais cela donne plus de caractère à la piste et apporte de nouveaux défis pour les voitures et les pilotes ». « Aujourd’hui, nous avons essayé plusieurs réglages et nous nous sommes un peu améliorés entre les essais 1 et 2. Je suis globalement satisfait de notre vendredi et le rythme est prometteur, étant donné que sur mon tour le plus rapide j’avais du trafic dans le troisième secteur et non j’étais capable de boucler un tour qui s’annonçait bien », a-t-il déclaré. En outre, il a déclaré que « la température de la piste a été très élevée et a évidemment influencé les longs trajets, dans lesquels la dégradation de la gomme tendre est apparue tôt ». Des circonstances qui, pour Sainz, pilote du jour en Turquie il y a quinze jours et troisième en Russie le mois dernier, peuvent « compliquer les choses pour dimanche », jour de la dix-septième course de l’année en Formule 1.