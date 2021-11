Formule 1 | Guanyu Zhou signe pour Alfa Romeo et sera le premier pilote chinois de F1

16/11/2021

Le à 22:13 CET

L’équipe Alfa Romeo Racing a annoncé l’une des nouveautés de l’année en Formule 1. Et c’est que, la saison prochaine, la Coupe du monde aura le premier pilote chinois de l’histoire de la compétition. Il s’agit de Guanyu Zhou, qu’à 22 ans il prendra le volant de la voiture de l’équipe italo-suisse.

L’annonce a été officialisée par un communiqué dans lequel l’équipe a accueilli le pilote, souligner sa carrière jusqu’à présent : « il a connu le succès dans toutes les compétitions qu’il a disputées. Son chemin vers la Formule 1 a été un parcours d’engagement et de dévouement, avec une ferme confiance en ses capacités et avec le soutien important de sa famille », ont-ils exprimé.

Zhou : « Je ferai de mon mieux pour que nous réussissions »

Zhou, né à Shanghai en 1999 et qui se bat actuellement pour s’en emparer Championnat du monde de Formule 2, Il n’a pas caché son enthousiasme dans ce qui est un nouveau défi dans sa carrière. Il l’a donc fait savoir à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux : « J’en profite pour envoyer un salut à tous les fans. J’apprécie l’opportunité que l’équipe m’a donnée, piloter une Formule 1 la saison prochaine. je ferai de mon mieux pour toi ayons du succès, à bientôt », a expliqué Zhou.

Notre dernière signature @gyzhou_33 a un message spécial pour les fans de l’équipe… 😊💬 #AlfaRomeoRacing #ORLEN #TeamZhou pic.twitter.com/4nOWsLtaVF – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 16 novembre 2021

Zhou deviendra le Compagnon de Finn Valtteri Bottas pour 2022 en remplaçant l’équipe italo-suisse Antonio Giovinazzi, dont le départ a également été annoncé par Alfa Romeo mardi.

Zhou a conduit la voiture de Fernando Alonso cette année

Cette année, Zhou est également devenu le deuxième pilote de Chine continentale à participer à un essai de Formule 1 en remplaçant l’Espagnol. Fernando Alonso, l’une de ses idoles, au volant de son Alpine en FP1 au Grand Prix d’Autriche en juillet.

« C’est une étape importante dans l’histoire du sport automobile en Chine »

« Être le premier pilote chinois de Formule 1 C’est une étape importante dans l’histoire du sport automobile en Chine. Je sais qu’il y aura beaucoup d’espoirs en moi et, comme toujours, je le prendrai comme une motivation pour m’améliorer et réaliser plus de choses », a déclaré le jeune signataire d’Alfa Romeo.