Formule 1, la FIA condamne les abus racistes de Lewis Hamilton

La Formule 1, la FIA et Mercedes ont publié une déclaration commune condamnant les abus racistes en ligne visant Lewis Hamilton après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Hamilton a remporté la course après une chute au premier tour avec son rival au championnat, Max Verstappen, qui a vu le Néerlandais s’écraser contre les barrières.

“Ces personnes n’ont pas leur place dans notre sport”, peut-on lire dans la déclaration commune. « Nous demandons instamment que les responsables soient tenus responsables de leurs actes.

“La Formule 1, la FIA, les pilotes et les équipes travaillent à la création d’un sport plus diversifié et inclusif, et de tels cas inacceptables d’abus en ligne doivent être mis en évidence et éliminés.”

pic.twitter.com/g3oL7tOM0W – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 19 juillet 2021

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à BBC Radio 4: «Nous l’avons vu dans le football en Championnat d’Europe et les abus qui ne sont absolument pas acceptables, et les mêmes hier, et je me demande toujours si certains ne comprennent tout simplement pas.

“Ce n’est pas acceptable et nous y réagirons.”

Red Bull a également publié une déclaration : « Bien que nous soyons de féroces rivaux sur la bonne voie, nous sommes tous unis contre le racisme. Nous condamnons les abus racistes de toute nature envers notre équipe, nos concurrents et nos fans.

“Il n’y a jamais d’excuse pour cela, il n’y a certainement pas de place pour cela dans notre sport et les responsables devraient être tenus pour responsables.”