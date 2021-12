Formule 1 | Lewis Hamilton cède sur le klaxon

12/12/2021 à 18:48 CET

Le chauffeur Mercedes, Lewis Hamilton, a succombé à un Max Verstappen impérial dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi et a cédé dans l’une des Coupes du monde les plus excitantes de ces dernières années. Après avoir atteint la dernière course avec le même nombre de points, la Mercedes et la Red Bull ont précipité leurs options et le test n’a été décidé qu’au dernier tour.

Pilotes qui sont entrés dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison en tant que leaders du #F1 World Championship et qui n’étaient PAS champions : 1964 : Graham Hill (champion : John Surtees)

2008 : Felipe Massa (champion : Lewis Hamilton)

2021 : LEWIS HAMILTON (champion : Max Verstappen) – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 12 décembre 2021

Le Britannique, qui a remporté quatre titres consécutifs et six des sept dernières éditions, n’a pas pu terminer l’exploit après avoir remporté les deux courses précédentes et a terminé deuxième. Hamilton a rejoint Felipe Massa (2008) et Graham Hill (1964) comme les seuls pilotes à perdre un championnat dans le dernier tour..

L’ancienne McLaren a été à un niveau élevé tout au long du Grand Prix, avec même 15 secondes d’avance sur le Néerlandais, mais une voiture de sécurité virtuelle et un voiture de sécurité Dans les derniers tours, couplés à une excellente gestion du temps par l’équipe Red Bull, ils ont hissé le pilote néerlandais au sommet de la boîte pour remporter son premier championnat du monde..

Max Verstappen, champion

Le Néerlandais a battu Lewis Hamilton lors de la dernière course de la saison 2021 et a remporté sa première Coupe du monde tant attendue. Après un championnat marqué par les frictions entre les deux pilotes, le Red Bull a eu un point chanceux dans la dernière étape pour remporter une victoire historique : l’équipe Red Bull a atteint le sommet pour la première fois depuis 2013.

Le pilote Red Bull a mis fin à une dynastie dans laquelle Lewis Hamilton s’est imposé comme l’un des meilleurs pilotes de l’histoire : a un total de sept titres (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020), le même que Michael Schumacher. Tous deux figurent parmi les pilotes les plus titrés de l’histoire de la Formule 1.