Formule 1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix de Belgique en 4 tours

Max Verstappen a remporté un Grand Prix de Belgique pluvieux lorsqu’il a finalement été annulé dimanche après avoir redémarré sous une voiture de sécurité près de trois heures plus tard que l’heure prévue.

La course a été écourtée pour durer une heure avec seulement la moitié des points attribués au vainqueur, qui n’a eu besoin de boucler que deux tours pour gagner des points.

“Maintenant, avec le recul, il était important d’obtenir la pole position”, a déclaré le pilote Red Bull Verstappen. “Mais c’était dommage de ne pas faire de bons tours.”

Il menait devant le pilote Williams George Russell et la star de Mercedes Lewis Hamilton au quatrième tour lorsque la course redémarrée s’est terminée après environ 10 minutes sous la pluie.

“Bien sûr, c’est une victoire, mais pas comme vous voulez gagner”, a déclaré Verstappen. “Crédit à tous les fans qui sont restés ici si longtemps. Ce sont les vrais gagnants aujourd’hui.”

La sixième victoire de Verstappen de la saison était la 16e de sa carrière et a empêché Hamilton de remporter une 100e victoire record, tout en réduisant son avance globale de huit points à trois.

Verstappen a récolté 12,5 points au lieu de 25, Russell en a obtenu neuf pour son deuxième podium en carrière et Hamilton en a récolté 7,5.

Les fans ont applaudi bruyamment depuis les gradins et les collines autour de la piste lorsqu’il a été annoncé que la course reprendrait à 18h17, heure locale (16h17 GMT), soit 3 heures et 17 minutes après l’heure normale.

Mais après seulement 10 minutes de Verstappen roulant prudemment derrière la voiture de sécurité, il a été suspendu une deuxième fois juste avant 18h30.

“J’espère vraiment que les fans récupéreront leur argent aujourd’hui”, a déclaré Hamilton. “Ils étaient incroyables.”

La première fois que la course a été suspendue, c’était peu après 15h30 heure locale à la suite d’un tour de formation.

Le circuit de Spa-Francorchamps de 7 kilomètres (4,3 milles) était totalement détrempé. Des fans trempés se sont blottis sous de grands parapluies sur des rives boueuses en attendant que la pire des pluies passe. Les nuages ​​épais et la brume qui planaient sur la forêt ardennaise ont également donné au circuit un aspect intimidant et une mauvaise visibilité.

Lorsque les pilotes ont entamé leurs tours de formation pour la première fois, plusieurs se sont plaints.

“Je ne vois vraiment rien”, a déclaré Hamilton, qui visait une cinquième victoire sur la piste.

La décision de suspendre le départ a été prise quelques instants plus tard.

“C’est humide, mais je pense que c’est bien de courir”, a déclaré Verstappen qui est parti de la pole pour la sixième fois cette saison et la neuvième au général.

Son coéquipier Sergio Perez semblait être hors de la course avant même qu’elle ne commence, glissant hors de la piste pendant le tour de chauffe vers 14h30 et endommageant sa suspension avant.

Red Bull a demandé à la direction de course si Perez pouvait commencer la course s’ils réparaient sa voiture à temps. La FIA a déclaré qu’elle examinait la demande et a annoncé plus tard que Perez serait autorisé à partir de la voie des stands.

A 17 heures, un nouveau retard a été annoncé.

Daniel Ricciardo de McLaren a diverti les fans qui attendaient dans la tribune depuis la voie des stands. Lors de sa 200e course de F1, le populaire Australien a fait des gestes de la main extravagants et leur a fait signe en scandant “Daniel, Daniel”.

“Je ressens évidemment pour eux”, a déclaré Ricciardo. “Nous sommes dans le même bateau mais les circonstances sont hors de notre contrôle.”

Ce fut un mauvais spectacle pour la F1 – après quelques courses passionnantes cette saison – mais pour Russell, ce fut une course énorme pour sa carrière.

Russell, qui a suivi le programme des jeunes pilotes Mercedes, est présenté comme un possible pilote Mercedes l’année prochaine si l’équipe ne renouvelle pas le contrat de Valtteri Bottas. Bottas a terminé 12e et n’a marqué aucun point.

Russell est parti de la deuxième place après une brillante séance de qualification samedi qui a vraiment attiré l’attention.

“Nous ne sommes pas souvent récompensés pour une excellente qualification, mais aujourd’hui, nous l’avons absolument fait”, a-t-il déclaré. “Il y a eu tellement de travail acharné au cours des dernières années et nous voici sur le podium.”

Hamilton critiquait ceux qui avaient laissé la course se dérouler, pensait-il, pour le plaisir.

“Ils nous ont envoyé faire les deux tours derrière la voiture de sécurité pour faire une course”, a déclaré le septuple champion de F1. “Vous ne pouviez pas vraiment voir à cinq mètres devant vous. C’était même difficile de voir dans la ligne droite. Vous ne pouviez pas aller à fond.”

La prochaine course est le GP des Pays-Bas le week-end prochain, où des dizaines de milliers de supporters à domicile vêtus d’orange rugiront contre leur compatriote Verstappen alors qu’il cherche à reprendre la tête du championnat.