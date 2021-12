Formule 1 | Un résultat vu une seule fois dans l’histoire

06/12/2021 à 09:33 CET

Lewis Hamilton et Max Verstappen Le championnat du monde de Formule 1 se disputera en tout ou rien dans le Grand Prix d’Abou Dhabi. Lié à 369,5 pointsC’est la deuxième fois dans l’histoire qu’une Coupe du monde se présente avec une égalité entre les deux premiers classés.

C’était en 1974 quand Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni ils ont atteint le Grand Prix des États-Unis à égalité à 52 points. Le Brésilien Fttipaldi, quatrième avec 3 points, est celui qui a remporté le titre mondial en battant le Suisse Regazzoni, qui a terminé 11e et n’a pas réussi à marquer.

Lewis Hamilton a encore gagné en Arabie saoudite, et avec une finale de championnat stratosphérique, il met toute la pression sur un Verstappen qui avait tout en tête il y a quelques semaines pour remporter son premier championnat du monde de Formule 1.

Ce dont chacun a besoin pour gagner

Être champion, Verstappen Vous devez : 1. Terminer devant Hamilton, marquer ou non. 2. Qu’aucun d’eux ne marque. 3. Réalisez le tour le plus rapide s’il termine 10e et que Hamilton est 9e.

Pour son pâté Hamilton Il serait champion si : 1. Terminer devant Verstappen aux points. 2. Terminez 10e ou mieux si Verstappen abandonne ou ne parvient pas à marquer.