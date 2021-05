Formule 1 Virtual Paddock Club présenté via Zoom

L’hospitalité du Formula 1 Paddock Club est passée du réel au virtuel via Zoom à l’ère du COVID-19 et il semble que la version numérique soit là pour rester avec le sport excité par le potentiel de revenus.

Le Paddock Club régulier est un monde exclusif et coûteux de champagne, de gastronomie et de réseautage d’entreprise avec des conférenciers vedettes et certains des meilleurs sièges de la maison pour l’action sur piste.

Les deux prochaines courses, le Portugal ce week-end puis l’Espagne, n’auront rien de tout cela.

Les circuits sont fermés aux spectateurs, sponsors et invités en raison des restrictions sur les rassemblements de masse et les déjeuners de homard ont été remplacés par un ordinateur portable.

La directrice mondiale de l’hospitalité de la Formule 1, Kate Beavan, a déclaré que le “ Virtual Paddock Club ”, présenté via Zoom, annoncé l’année dernière, pourrait être plus intime, détendu et immédiat et se déroulait bien.

«Nous avons pleinement l’intention de le poursuivre après la fin du COVID et la raison en est qu’il commence à créer un pont entre le monde numérique et le monde des événements en direct», a-t-elle déclaré à ..

«Je peux le voir se développer énormément. Ce que veulent les entreprises clientes, c’est l’accès unique mais aussi le réseautage. Le numérique est en quelque sorte beaucoup plus facile à fournir. »

Un événement virtuel récent auquel a participé . avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne du 18 avril à Imola a présenté des hôtes en ligne sur le circuit tandis que des invités à la maison ont posté des questions dans un salon de discussion.

L’ancien pilote Jean Alesi est apparu depuis la salle de sport de son domicile à Avignon, la Ferrari de 1992 du Français garée derrière lui.

Le pilote à la retraite David Coulthard, vainqueur de 13 grands prix, a discuté depuis le paddock de tout, du dépassement au slip.

L’artiste qui a conçu les trophées a été interviewé, le pilote d’Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, a montré son dernier design de casque et un “ homme de statistiques virtuel ” a fait le point sur les grands chiffres.

Matteo Lunelli, dont la société Ferrari Trento est le nouveau fournisseur de podium fizz de Formule 1, a présenté les magnums à utiliser après la course.

“La Formule 1 est une journée de sport et de compétition, mais aussi une journée de bon vin et de bonne bouffe”, a-t-il déclaré, s’excusant de l’absence des deux.

Ce ne sera peut-être pas le cas longtemps. Beavan a vu le Virtual Paddock Club combiner, une fois les restrictions atténuées, avec l’hospitalité traditionnelle pour offrir de nouvelles opportunités.

L’opération argentine du fournisseur de pneus Pirelli, par exemple, pourrait inviter des invités VIP à venir depuis un restaurant de Buenos Aires.

“Imaginez un promoteur qui a une course par an sur son circuit faisant une journée de piste chaque week-end de Formule 1 pour ses parties prenantes, puis dans l’après-midi, s’asseoir pour déjeuner et rejoindre le club de paddock virtuel”, a déclaré Beavan.

«C’est un moyen très rentable pour les sponsors de prendre un actif qu’ils ont acheté, qui est une association avec la Formule 1, et de pouvoir le distribuer sur n’importe quel marché dans lequel ils se trouvent.

“Je pense qu’il y a une réelle opportunité que nous avons vue.”

Beavan a déclaré que la Formule 1, qui a un accord de parrainage commercial avec Zoom, parlait déjà à une agence cherchant les droits de distribuer le Virtual Paddock Club exclusivement à des clients en Chine qui ne participeront peut-être jamais à une vraie course.

Le grand prix du pays à Shanghai ne figure pas dans le calendrier actuel en raison du COVID-19.

Beavan a vu d’autres sources de revenus provenant d’événements sur mesure pour les équipes, ainsi que de la mise en réseau des clients, et l’accès pourrait éventuellement être vendu via le site Web formula1.com.

Les prix sont sûrs d’être inférieurs à ceux de la version physique, avec un laissez-passer de trois jours pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en juillet, lorsque les foules sont attendues, à 4408 euros (5337,21 $).

“Nous avons des propriétaires ambitieux et dans le monde post-COVID, tout du côté numérique s’accélère”, a déclaré Beavan, qui estimait que la Formule 1 avait été plus rapide que les autres sports.

Le sport utilise Zoom pour les activités médiatiques depuis le début de la saison dernière, de nombreux journalistes n’ayant pas pu assister aux courses.

«L’utilisation du zoom numérique en entreprise se poursuivra après COVID. Aucun de nous ne voulait être lié aux appels Zoom pour toujours… mais certaines choses comme un événement d’entreprise continueront désormais sur les plateformes numériques », a déclaré Beavan. (Reportage par Alan Baldwin)