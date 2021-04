Avec l’arrivée de «Formule 1 voiture par voiture 1990-99», l’auteur Peter Higham a prolongé sa série décennie par décennie jusque dans les années 90, et a fait la chronique de chaque machine qui a concouru dans plus de 600 grands prix au cours du premier demi-siècle de la championnat du monde.

Les années 90 ont produit certaines des machines les plus dominantes jamais vues en F1, généralement produites par Williams lors de leur alliance ultra-réussie avec Renault. Avec McLaren et Benetton, ils ont fait une grande partie de la victoire dans cette période – notez l’absence de Ferrari sur la couverture, comme ce fut le cas pour l’édition des années quatre-vingt également.

Mais c’est un honneur à la rigueur de la recherche que Higham a entreprise que même les voitures qui ont rarement dépassé le stade de la pré-qualification obtiennent une demi-douzaine de paragraphes – et des paragraphes très détaillés et riches en détails. Plus de 500 images en couleur garantissent que non seulement chaque voiture est couverte, mais que chacun de ses pilotes est montré en action – tous les six dans le cas de la campagne chant du cygne de Lotus en 1994.

C’est le livre avec lequel vous armer pour régler une fois pour toutes le débat sur la voiture la plus moche jamais engagée pour un grand prix – la Life L190 ou Andrea Moda S192.

Il est facile de revenir sur cette période avec une touche de nostalgie mélancolique pour l’époque où les équipes F3000 avec des rêves de F1 pouvaient bricoler un châssis et l’adapter avec le DFV quasi omniprésent Cosworth et la boîte de vitesses client. Après tout, un tel exemple dans ce livre – Jordan – reste avec nous toujours comme Aston Martin. Un autre nouveau venu des années 90, Stewart, s’est encore mieux comporté après être devenu Red Bull.

Article: Life L190 – la pire voiture de F1 de tous les tempsCe livre est également une histoire de la disparition d’équipes comme celles-ci. Bien sûr, ce ne sont pas seulement des Coloni et Forti qui sont tombés sur le bord du chemin, mais des champions comme Lotus, Tyrrell et Brabham aussi, chacun étant un lien avec le passé définitivement rompu et un héritage de course autrefois grand gaspillé.

Ainsi, une décennie qui a commencé avec des grilles non loin au sud de 40 voitures s’est terminée avec seulement 22. Les chapitres suivants de ce volume chronologique ont donc tendance à se raccourcir, bien que Higham compense en partie cela avec des sections plus longues sur les voitures de la fin de la décennie.

Il donne un aperçu judicieux des développements techniques clés sur chaque châssis: les points vitaux sont abordés sans se laisser entraîner dans les menus détails des ajustements course par course. Un vaste contexte est fourni sous la forme de changements dans les alignements de pilotes, le personnel majeur et, bien sûr, le livre de règles en constante évolution.

Mis à part quelques erreurs de détail mineures, l’édition des années 90 de cette série respecte les normes élevées fixées par les livres précédents. C’est fortement recommandé, bien que vous puissiez vous retrouver à regretter les jours où les grilles de F1 comptaient plus de 10 équipes.

Voiture de Formule 1 en voiture 1990-99

Auteur: Peter Higham

Éditeur: Evro

Publié: 2021

Pages: 304

Prix: £ 50.00

ISBN: 9781910505625

