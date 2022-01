Formule de calcul des pourboires 2022 : nouvelles règles

Formule de calcul des gratifications/Règles de paiement des gratifications 2022 pour les employés du gouvernement central : la gratification maximale de retraite ou de décès payable à un employé du gouvernement central à la retraite ou décédé est de Rs 20 lakh.

Formule de calcul des pourboires/Paiement des pourboires 2022 pour les employés du gouvernement central : La gratification maximale de retraite ou de décès payable à un employé du gouvernement central à la retraite ou décédé est de Rs 20 lakh. Selon les « Règles de pension 2021 » publiées par le Département des pensions et de la protection sociale des pensionnés (DoPPW), une gratification de retraite égale à un quart des émoluments pour chaque période de six mois de service admissible accomplie peut être versée à un fonctionnaire du gouvernement, qui a terminé cinq années de service admissible et est devenu admissible à une gratification de service ou à une pension en vertu de la Règle 44.

Le montant de la gratification est assujetti à un maximum de 16½ fois les émoluments.

« Un fonctionnaire de l’État qui a accompli cinq années de service qualifiant et est devenu admissible à une gratification de service ou à une pension en vertu de l’article 44 se voit, à son départ à la retraite, une gratification de retraite égale au quart de ses émoluments pour chaque période de six mois accomplie de service admissible, sous réserve d’un maximum de 16½ fois les émoluments », indique le Règlement de pension 2021.

Une indemnité de décès est versée à la famille au cas où un fonctionnaire décède en cours de service. Le taux de versement de l’indemnité de décès est le suivant :

Gratuité de décès

Si la durée de service admissible est inférieure à un an : La gratification à payer est de 2 fois les émoluments Si la durée de service admissible est d’un an ou plus mais inférieure à 5 ans : La gratification à payer est de 6 fois les émoluments Si la durée de service admissible le service est de 5 ans ou plus mais moins de 11 ans, : La gratification à payer est de 12 fois les émoluments Si la durée de service admissible est de 11 ans ou plus mais moins de 20 ans : La gratification à payer est de 20 fois les émoluments. Si le la durée de service admissible est de 20 ans ou plus : la gratification à payer est la moitié des émoluments pour chaque période de six mois complète de service admissible, sous réserve d’un maximum de 33 fois ou émoluments.

Les taux d’indemnité de décès ci-dessus sont également applicables en cas de décès d’un fonctionnaire par suicide.

Si un fonctionnaire à la retraite de l’État décède dans les 5 ans à compter de la date de sa retraite et sans percevoir un montant égal ou 12 fois ses émoluments constituent une gratification ou une pension, une gratification résiduelle égale au déficit peut être accordée à sa famille, selon Règlement de retraite 2021.

Service admissible

Pour le calcul de la durée de service admissible, une fraction d’année égale à trois mois et plus est considérée comme une période de six mois révolue et considérée comme un service admissible.

Si un employé a servi pendant 4 ans neuf mois ou plus mais moins de 5 ans, alors son service admissible pour le calcul de la gratification sera considéré comme 5 ans. Et il/elle aura droit à une gratification de retraite.

Indemnité de cherté

Selon le Règlement de Pension 2021, l’indemnité de prévoyance admissible à la date de la retraite ou du décès est également assimilée à des émoluments aux fins du calcul de la gratification.

