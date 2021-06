Formule de notation Relook XII : poids inférieur du score XI, augmentation du poids d’évaluation interne XII

Il serait pragmatique de baser le score sur une évaluation interne lors de la classe XII, avec quelques concessions pour les obstacles rencontrés dans l’apprentissage en ligne et les examens numériques qui ont marqué l’année académique touchée par la pandémie.

La deuxième vague de Covid-19 et le manque de vaccins pour les enfants ont contraint les autorités à annuler les examens du XIIe jury, y compris celui du CBSE. Cependant, la formule d’évaluation proposée par le CBSE – approuvée par la Cour suprême – n’est peut-être pas la meilleure façon d’évaluer le rendement des élèves. La proposition du CBSE attribue une pondération de 30-30-40 à la performance dans les classes X, XI et XII (dans un ou plusieurs tests unitaires, à mi-parcours ou à l’examen préalable à l’embarquement). La décision finale appartiendra au comité des résultats composé du directeur, de deux enseignants les plus anciens de l’école et de deux enseignants de la classe XII d’une école voisine.

Pour la performance de la classe X, les trois meilleurs scores, quel que soit le sujet, doivent être pris en compte. Pour minimiser les variations au niveau des écoles, les écoles seront tenues de modérer les notes sur la base des performances historiques aux examens du conseil; la meilleure performance au cours des trois dernières années sera la référence. L’introduction des performances de la classe X est une bonne idée car elle évalue le calibre de l’élève sur une plus longue période de temps, en mettant l’accent sur l’éducation de base. La plupart des experts considèrent la classe XI comme l’année de « transition », au cours de laquelle les étudiants, en particulier dans la filière scientifique, sont initiés à un programme beaucoup plus vaste et plus approfondi dans toutes les matières que ce à quoi ils étaient habitués jusqu’à présent, et cela aurait probablement un impact sur leurs scores. En effet, le plus souvent, la première année du secondaire consiste surtout à habituer les élèves au programme et au rythme pédagogique si différent de celui des années du secondaire. Par conséquent, la pondération des notes de la classe XI pourrait être légèrement abaissée et celle des notes de la classe XII augmentée en conséquence. Il serait pragmatique de baser le score sur une évaluation interne en classe XII, avec quelques concessions pour les obstacles rencontrés dans l’apprentissage en ligne et les examens numériques qui ont marqué l’année académique touchée par la pandémie.

Alors que l’idée d’impliquer les écoles du quartier est peut-être destinée à servir de contrôle contre les écoles habillant les performances des élèves, elle ouvre également une fenêtre pour une collaboration perverse. L’option d’examen pour les étudiants insatisfaits du processus d’évaluation proposé semblerait pragmatique, mais deux méthodes d’évaluation aussi nettement distinctes peuvent éroder l’acceptation universelle des résultats de l’un ou l’autre ensemble, provoquant une confusion supplémentaire. Les conseils doivent proposer un format d’évaluation uniforme.

Étant donné que les notes de classe XII ont principalement une valeur qualifiante pour la plupart des entrées – bien que, dans le cas des admissions à des cours dans des universités comme l’Université de Delhi, elles jouent un rôle beaucoup plus important – le gouvernement ferait bien de passer à des tests d’entrée communs pour les admissions universitaires. Un examen commun, sur le modèle du SAT américain, fait parler d’eux depuis un an, mais il s’est passé peu de choses. Pendant ce temps, le test d’entrée commun des universités centrales (CUCET), pour les admissions de premier cycle dans les universités centrales et d’État, ne dessert que 14 des 45 universités centrales et seulement quatre universités d’État; l’Université de Delhi, la plus réputée, l’Université Jawaharlal Nehru et la BHU ne s’y sont pas encore inscrites. Faire face à l’impact de la pandémie sur l’éducation nécessite des mesures non conventionnelles ; le Centre et les États y travaillent beaucoup ensemble.

