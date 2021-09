Fornals signe le premier but avec l’Espagne

in

09/08/2021

Le à 21:47 CEST

Pablo Fornals, joueur de West Ham en Premier League anglaise, a ouvert le score lors du match entre le Kosovo et l’Espagne qui se joue à Pristina, valable pour la phase préliminaire de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Fornals a marqué après une excellente manœuvre individuelle dans la surface après avoir reçu une passe décisive d’Álvaro Morata. La pièce a été commencée par Laporte, qui a cédé à Soler et il a combiné avec Morata, qui a combiné avec Fornales pour faire la difference.

L’Espagne, dès le coup de sifflet initial, a pris les rênes du jeu et a eu une plus grande possession du ballon, bien que sans générer de situations dangereuses. Le Kosovo, pour sa part, s’est replié sur son terrain et a fondé sa stratégie sur des transitions rapides.

Le but de Fornals était le premier qu’il signait avec le maillot de l’Espagne en quatre matches internationaux. Fornals a fait ses débuts en 2016 avec Vicente del Bosque contre la Bosnie et a de nouveau été recruté par Luis Enrique Martínez en 2018, qui l’a aligné contre la Bosnie et la Géorgie.