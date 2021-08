Fornells, un week-end de triathlon paradisiaque

13/08/2021 à 10:14 CEST

L’été est terminé et vous attendez toujours avec impatience Minorque. Cela ne vous est-il pas arrivé ? Résolvez-les avec une escapade d’un week-end pour combiner votre grande passion, le triathlon dans le Artiem Half Minorque, avec des plages de rêve, une gastronomie spectaculaire, variée et fraîche, et le mode de vie minorquin « au ralenti » avec lequel tous les problèmes sont moins problèmes. Vivez une compétition cinq étoiles dimanche prochain, le 19 septembre, avec une nouvelle édition du Artiem Half Minorque, une proposition qui a le parrainage du Fundació Foment del Turisme de Minorque, et avec Half et Short distances, ainsi que Half pour les relais.

Si nous ne vous avons pas encore convaincu, imaginez-vous prendre un bain sur la plage de Cavalleria, ou à Macarella, savourer une bonne assiette de ragoût de homard ou de poisson frais cuit au four ou grillé, avec ses légumes bio et son kilomètre zéro, ou dire au revoir au jour avec l’incroyable coucher de soleil qu’offre la région de Pont d’en Gil, ou trinquer dans le port animé de Ciutadella. Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, consultez-le sur Google et laissez-vous aller.

La partie sportive est en charge de la Artiem Half Minorque, un triathlon international qui a maintenant atteint sa sixième édition, et qui offre la possibilité de participer à sa demi-modalité, avec 1,9 km de natation dans l’impressionnante baie de Fornells, 90 km de vélo sur un itinéraire exigeant, fermé à la circulation pour pleinement garantir la sécurité des participants et qui doit faire 3 tours, et 21KM de course à pied pour clôturer le test et dans lequel vous découvrirez la magie et la dureté de la Torre de Fornells, qui vous obligeront à donner le meilleur de vous-même. Cette distance peut également être effectuée par des relais.

L’autre option est la courte distance où le parcours est plus court et plus explosif, et il est réduit à 1 km de natation, 34 km de vélo et 9 km de course à pied, ce qui donne un seul tour à la fois à pied et à vélo.

Si vous vous demandez déjà si vous souhaitez vous inscrire et vivre ce défi que vous propose l’île de Minorque, nous vous encourageons à faire le pas de vous inscrire avant fin août. pour profiter de la remise des prix qui se termine le 31 août. Aussi, si vous souhaitez compléter votre escapade, Nous vous encourageons à consulter ces offres que nous avons pour vous, conçu pour que vous profitiez au maximum de votre escapade à Minorque.

Une compétition qui vous obligera à donner le meilleur de vous-même dans le meilleur des cas.