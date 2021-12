Fortnite est plus qu’un simple jeu sur le tir d’autres joueurs, et avec l’introduction de ses nouveaux mondes de fête, il offre plus d’options aux personnes qui souhaitent s’engager dans le jeu sans combat. Les nouveaux espaces sociaux sont destinés à se concentrer sur le fait de sortir et de se faire des amis, sans la pression supplémentaire de participer à une bataille royale ou d’affronter des ennemis dans Save the World.

Le développeur Epic Games a publié un article de blog détaillant le concept de Party Worlds, présentant deux de ces emplacements tout en invitant les joueurs à créer le leur dans Fortnite Creative. Les espaces présentés par Epic sont Walnut World, un parc d’attractions sur le thème de la forêt créé par le joueur Fortnite Fivewalnut, et Late Night Lounge, un lieu de type club créé par le joueur TreyJTH.

La publication encourage les joueurs à créer et à partager leurs propres espaces sociaux, dont certains seront mis en évidence par Epic dans le mode créatif de Fortnite. Il y a quand même quelques conditions. Les mondes de fête sont un peu différents des hubs : là où les hubs présentent du contenu que vous pouvez essayer, les mondes de fête sont censés être des destinations sociales. Epic a également détaillé ce qu’il recherche dans les mondes de fête créés par les joueurs :

Party Worlds ne devrait pas être menaçant. Ils ne doivent pas se concentrer sur les combats ou les dégâts.Party Worlds doit mettre l’accent sur l’expression de soi par le biais d’émoticônes, de sprays, de changements de tenue ou d’autres mécanismes.Party Worlds doit encourager l’interaction sociale, en donnant aux gens un moyen de se faire de nouveaux amis ou une nouvelle équipe avec des amis existants de nouvelles façons.

Fortnite est connu depuis longtemps pour ses grands événements sociaux, notamment des concerts de musiciens comme Ariana Grande et des projections de films comme Inception. Avec Party Worlds, il semble qu’Epic pousse encore plus fort sur l’idée que Fortnite peut simplement être un espace virtuel où les gens peuvent traîner, plutôt qu’un endroit où vous devez vous engager dans un jeu compétitif – bien que Party Worlds puisse également inclure des mini-jeux à donner à leurs occupants quelque chose à faire en plus de parler.

Cela correspond à la façon dont l’entreprise et les développeurs de Fortnite parlent de concepts tels que le « métavers », l’idée d’espaces virtuels en ligne qui fusionnent l’interaction sociale, les jeux, les médias et d’autres formes de divertissement (ou même de travail) dans une sorte de la vie. Epic discute souvent de Fortnite comme d’une « plate-forme » plutôt que d’un jeu, et avec Party Worlds, il trouve de nouvelles façons de rendre Fortnite pertinent pour les personnes qui pourraient ne pas vouloir l’utiliser pour des jeux réels. Cependant, le temps nous dira si, et dans quelle mesure, ces espaces sociaux se développent réellement. Pour tous les gros titres que Fortnite saisit avec ses événements dans le jeu, le pain et le beurre reste le jeu en direct Battle Royale en cours du jeu.

