Forocoches lance un nouveau design avec le mode sombre après 20 ans d’être fidèle à ses origines

Nouvelles connexes

Forocoches profite de la célébration du poisson d’avril, affichant l’humour qui caractérise le plus cette plateforme, pour annoncer un changement de style. Le design mythique de ce qui est la plus grande communauté en ligne d’Espagne cède la place à un une composition 100% pensée pour les écrans mobiles.

« Forocoches Premium : essayez un mois gratuit, sans permanence ni carte bancaire » c’est la blague que la plateforme a voulu lancer à ses utilisateurs. Derrière la fausse publicité de ce service de paiement, il se cache le changement de style le plus radical que le réseau social a subi depuis sa création.

La nouvelle conception

Aujourd’hui, ils disent adieu à leur design mythique, présent depuis sa création en 2003 et qui a vu passer des milliers d’utilisateurs, actuellement cette communauté rassemble un total de 900 000 Forococheros. La plateforme, qui a été très active dans la diffusion d’informations sur la pandémie, explique que « le nouveau design a désormais de nouvelles lignes de design, littéralement mises à jour au 21e siècle ».

Design classique (à gauche) et nouveau design (à droite) Omicrono Omicrono

Outre les fonctions que le faux abonnement Forocoches Premium suppose avoir, le nouveau design a un mode sombre. Cette fonction était l’une des principales demandes des utilisateurs et offre la possibilité de la synchroniser avec le mode sombre actif de l’appareil dans le système d’exploitation.

De plus, la plateforme a été repensée afin que son style 100% compatible avec les mobiles, Android ou iOS, éliminant les restrictions que la conception originale présentait. Les performances du forum ont également été optimisées et la société promet un chargement plus rapide des informations.

Forocoches nouveau design Forocoches Omicrono

Les responsables expliquent que le processus de modernisation de Forocoches a duré un an, période au cours de laquelle ils ont analysé les comportements des utilisateurs « Les actions les plus populaires ont été répertoriées pour les faciliter et les points douloureux ont été identifiés, en les corrigeant », expliquent-ils.

La construction originale du forum ne permettait pas certaines de ces nouveautés, il a donc été décidé de développer le thème « côté client » avec CSS et Javascript, qui permet de passer plus facilement du mode sombre au mode clair. Le travail de refonte et de programmation a été confié à Onabitz, un cabinet de conseil en UI / UX à Barcelone.

Forocoches Premium

Entre 3 et 4 euros par mois, c’est ce que coûte cet innocent qui a créé Forocoches. Au sein de ces deux modalités d’abonnement Elle offre un accès au nouveau design, ainsi qu’une charge publicitaire réduite, plusieurs invitations par mois et un cadeau merchandising annuel de la plateforme.

Forocoches Premium, poisson d’avril Omicrono Omicrono

Rien n’est réel à part le nouveau design, « une fois que les utilisateurs sont encouragés à essayer ce Forocoches Premium, ils accéderont au nouveau design. » En cliquant, un signe apparaît indiquant que cette version payante est en cours d’activation, la blague reste jusqu’à la dernière minute, bien que le résultat soit une version plus moderne du Forocoches classique dans lequel le mode sombre tant attendu arrive.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent