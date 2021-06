Forsberg remporte le duel face à un Lewandowski historique

in

23/06/2021 à 20:29 CEST

.

suédois Emil Forsberg et le polonais Robert Lewandowski, qui a marqué deux buts chacun, a joué aujourd’hui dans un grand duel qui tombé du côté scandinave (3-2), puisque la Pologne a été exclue de l’Eurocup.

POURSUIVRE EN JUSTICE

POL

Suède

Olsen ; Lustig (Kraft, 68′), Lindelof, Danielson, Augustinsson ; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg ; Quaison (Kulusevski, 55′), Isak (Berg, 68′).

Pologne

Szczesny ; Bereszynski, Glik, Bednarek ; Jozwiak (Swierzcok, 61′), Krychowiak (Placheta, 78′), Klich (Kozlowski, 73′), Puchacz (Frankowski, 46′), Swiderski, Zielinski ; Lewandowski.

Buts

1-0 M.2 Forsberg. 2-0 M.59 Forsberg. 2-1 M.61 Lewandowski. 2-2 M. 84 Lewandowski. 3-2 M. 94 Claesson.

Arbitre

Michael Oliver (Angleterre). TA : Danielson (10′) / Krychowiak (74′), Glik (83′).

Stade

Arène de Gazprom. 15 000 ESP.

Outre la victoire, La Suède s’est brillamment qualifiée en vainqueur du Groupe E avec sept points, devant l’Espagne, qui a battu la Slovaquie (5-0), également éliminée.

Scandinaves ils ont marqué à la minute fête, quoi forcé les Slaves à jouer en montée le reste du match. Ils ont eu beaucoup d’occasions d’égaliser, mais c’est Forsberg qui a marqué à nouveau en un grand coup de Kulusevski.

Lewandowski, que est devenu aujourd’hui le meilleur buteur polonais de l’histoire des Championnats d’Europe, a réduit les distances avec un missile de marque maison, puis a tiré à quelques minutes de la fin. le L’attaquant du Bayern n’a jamais cessé de croire au miracle jusqu’au coup de sifflet final. Il rentre chez lui avec trois buts à son crédit.

Le match a été marqué par le hautes températures pour la deuxième ville russe – plus de 30 degrés – et les taux d’humidité élevés.

L’entraîneur suédois, peu enclin aux changements, se lasse de Marcus Berg et le remplace par Quaison, ce qui forme un couple beaucoup plus dynamique avec Isak. Paulo Sousa a récupéré le ancien joueur de Séville Krychowiak, expulsé contre les Slovaques. Il a dit qu’il n’allait pas le crucifier pour ce péché et il a tenu parole.

Toute la préparation polonaise est allée en enfer après une minute et demie de jeu. Isak abaissa avec sa poitrine une passe jusqu’au bord de la zone, Forsberg a pris le ballon en raison de l’incapacité des défenseurs polonais à dégager le ballon et de son tir bas et croisé du pied gauche a dominé Szszesny.

Le jeu était là où les Suédois le voulaient. Devant le tableau de bord et classé huitième en tant que premier groupe.

La Pologne a été mise KO pendant plusieurs minutes, mais a finalement repris son souffle. Lewandowski ne voulait pas raccrocher ses gants. A la sortie d’un virage Robert a terminé la barre transversale. Le rejet a été dirigé à nouveau par l’attaquant du Bayern avec la malchance qui a encore une fois il a été craché par le bois. La pièce ne s’est pas arrêtée là. Face à la passivité scandinave, le ballon est retombé sur le même joueur, mais à quelques centimètres de la ligne de but il était incapable de mettre le ballon dans les filets. Incroyable mais vrai.

De là, les Polonais enfermèrent les Suédois dans leur camp. Disparus Zielinski a forcé Olsen à travailler dur pour dégager au-dessus de la barre transversale un tir de l’extérieur de la surface.

Les élèves de Sousa ont obtenu le tirage au sort, mais ils se sont reposés avec un demi-pied hors du tournoi.

Ayant besoin de deux buts, les Polonais sont sortis dans tous les vestiaires. Rien d’autre pour recommencer Zielinski a mis les gants d’Olsen à l’épreuve, qui a également sauvé son équipe quelques minutes plus tard d’un tir de Krychowiak.

Quaison a également contraint le gardien polonais à s’étirer après un échec défensif. Les Suédois avaient besoin de plus d’Isak, mais l’attaquant du Real n’était pas impliqué dans le match.

Anderson a donc bien fait les changements. Présentation de Kulusevski, la jeune star de la Juventus, qui a changé la donne.

Il n’a volé le ballon que dans la médullaire, il a parcouru comme une gazelle les 40 mètres jusqu’à la grande surface et là lui a donné le ballon pour que Forsberg marque le deuxième d’un tir placé au poteau gauche défendu par Szczesni. (min.59)

La Pologne était morte. Lewandowski n’a pas accepté le certificat de décès. Deux minutes plus tard, il a reçu un long ballon, a truqué le défenseur et est sorti de son chapeau un obusier qui a été placé par le carré gauche défendu par Olsen. (min.61)

Il était encore temps pour un miracle. Jamais cessé de croire Lewandowski, Quoi a marqué un but opportuniste à six minutes de la fin à la fin du temps réglementaire. (min.84)

La Pologne a essayé, mais la défense suédoise a résisté à l’assaut. Laissez votre prochain adversaire en huitièmes de finale en prendre note. Battre la Suède coûte de la sueur et des larmes.

Quand il semblait que les tables étaient immobiles, Claesson a marqué le but vainqueur en remise et garanti la première place du groupe à son équipe. Espagne, deuxième.