Forsberg transforme la Suède au but

27/06/2021 à 21:27 CEST

Adrià Corominas

L’attaquant suédois a enfin explosé avec sa sélection. Avec 3 buts en 3 matchs, à égalité avec de grands noms comme Wijnaldum, Lukaku et Lewandowski, seul Cristiano Ronaldo (5) et Schick (4), la révélation du tournoi, ils le surpassent au classement des buteurs.

A 29 ans, Forsberg il a acquis l’expérience nécessaire pour se détendre et devenir l’artisan de l’attaque suédoise. “Peut-être qu’avant j’étais plus préoccupé par les situations de force, maintenant je les laisse venir à moi. Je suis plus calme, détendu et confiant& rdquor;, a expliqué le joueur de Leipzig, qui a admis que dans ce processus de maturation et d’apprentissage, être conseillé a été fondamental.

« Avant qu’il ne me mette beaucoup de pression, tout devait être parfait. Maintenant, je me sens plus en harmonie et je ne pense pas tellement. Ceci est une meilleure version de moi-même & rdquor ;.

Votre participation n’est pas compromise

Et c’est précisément cette meilleure version de Forsberg l’un des arguments des supporters suédois pour voir le leur en quart de finale.

C’est pourquoi les alarmes ont sonné samedi lorsque l’attaquant s’est entraîné séparément en raison de désagréments qui ne l’empêcheront pas de manquer le choc décisif demain. « C’était juste une mesure de précaution. Je vais bien et je me suis déjà entraîné dur à nouveau & rdquor;, a-t-il expliqué tout en se montrant confiant dans les possibilités de son équipe malgré les critiques reçues pour son jeu. « Nous savons que nous avons de la qualité et que nous pouvons battre n’importe qui & rdquor ;.

Berg se justifie

Dans la même ligne, il a parlé Marcus berg, qui a été relégué sur le banc lors du dernier match contre la Pologne pour donner l’entrée à Robin quaison. “Il y a une compétition très dure, mais c’est très positif. Je me concentre uniquement sur l’entraînement et la préparation du mieux possible”, a-t-il déclaré.

Et c’est que dans le même parti, Dejan Koulusevski, autre remplaçant et absent des deux premiers matchs pour avoir été testé positif au coronavirus, il a donné deux passes décisives en seulement une demi-heure en quittant le banc.

« Vous voulez toujours jouer, vous voulez vous impliquer et contribuer. Mais parfois, vous restez sur la touche et devez l’accepter et essayer de trouver une nouvelle énergie & rdquor;, a reconnu un Berg qui jusqu’à présent était l’un des favoris du technicien Janne Andersson.

Avec lui sur le banc, l’attaquant avait commencé 36 des 41 matchs jusqu’au match contre la Pologne. « Tous ceux qui sont ici s’attendent à jouer. Moi aussi. Et je me prépare comme si j’allais jouer, puis on verra & rdquor;, a-t-il conclu.

Confiance aveugle en Isak

Qui est hors de tout doute est Alexandre Isak. Le joueur de la Real Sociedad est le titulaire incontesté de l’équipe de Andersson malgré le fait que l’objectif continue de faire l’objet d’une résistance, un fait auquel Berg il le minimise.

« Il est clair qu’un but signifie beaucoup, mais si nous gagnons des matchs, il sera tout aussi heureux. Et il devrait être fier du travail qu’il a accompli à chaque match. Il vole en avant sur le terrain et on sait qu’il peut décider des matchs, donc les buts viendront & rdquor ;.