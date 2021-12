Forspoken – Beau monde, apparemment nulle part où aller

Dans Forspoken, vous incarnez Frey Holland, une jeune New-Yorkaise qui a touché le fond de sa vie et aspire désespérément à sortir de la ville et à trouver un endroit où elle peut appartenir. Elle réalise en quelque sorte son souhait lorsqu’un étrange portail la transporte soudainement dans le monde fantastique d’Athia, où elle rencontre un bracelet sensible nommé Cuff.

Dans cette vidéo, Jordan parcourt ses premières réflexions après avoir participé à un aperçu sans intervention de Forspoken. Il parle de l’histoire du jeu et pose des questions intéressantes sur son monde et ses personnages.

Forspoken devrait être lancé sur PS5 et PC le 24 mai 2022.