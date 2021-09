Forspoken de Square Enix a l’air plutôt bien sur PS5 et PC

in

Ella Balinska et son aventure isekai.Gif : Square Enix / Kotaku

La PlayStation Showcase de Sony a révélé une nouvelle bande-annonce pour Forspoken qui a donné un aperçu plus détaillé de l’histoire de la première action-aventure de Luminous Productions.

Dans Forspoken, l’actrice Ella Balinska de Charlie’s Angels incarne le protagoniste Frey, un New-Yorkais entêté de 21 ans. Dès les premiers instants de la bande-annonce, Frey semble avoir une vie difficile, mais elle est sur le point de devenir plus difficile alors qu’elle se téléporte des rues de Holland Tunnel vers le monde fantastique d’Athia.

Les bêtes qui attendent Frey à Athia ressemblent moins aux singes volants du Magicien d’Oz qu’à ce que l’on pourrait s’attendre à trouver dans The Witcher 3. Heureusement pour Frey, elle a de nouveaux pouvoirs magiques à sa disposition ainsi que l’aide de Cuff, un bracelet magique sensible. Cuff semble qu’il servira de guide, donnant la vérité sur le monde magique dans lequel Frey se trouve ainsi qu’un moyen avec lequel elle peut exploiter ses pouvoirs magiques.

Forspoken mettra également en vedette Janina Gavankar, qui a interprété Iden Versio dans Star Wars Battlefront II, dans le rôle de Tanta Silaha, une dictatrice athienne qui semble être le principal antagoniste / méchant patron du jeu.

La nouvelle bande-annonce donne une bien meilleure idée de l’apparence et du jeu du jeu que la vidéo de révélation originale en juin dernier, lorsque le jeu était connu sous le nom de Project Athia. Une exclusivité de la console PlayStation 5 (elle arrivera également sur PC), Forspoken semble montrer à quel point la PlayStation 5 peut faire. La nouvelle séquence montrait Frey traversant des toits, combattant une myriade de monstres et utilisant ses nouveaux pouvoirs élémentaires, le tout à une vitesse vertigineuse.

Forspoken vient de bon nombre des mêmes développeurs qui ont travaillé sur Final Fantasy XV, et j’aime le fait qu’il semble essayer d’être unique. Au fur et à mesure que plus de détails apparaîtront, nous aurons une meilleure idée de la façon dont il se compare à certains des autres jeux d’action-aventure haut de gamme dirigés vers le nouveau matériel sophistiqué.

Forspoken arrive sur PlayStation 5 et PC au printemps 2022.