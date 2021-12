Forspoken obtient une nouvelle bande-annonce et une nouvelle date de sortie aux Game Awards

Forspoken, le prochain RPG de Luminous Productions, a obtenu une nouvelle bande-annonce aux Game Awards.

Initialement révélé en 2020 sous le surnom de « Project Athia », Forspoken est un RPG narratif du studio qui nous a apporté Final Fantasy XV. L’histoire est un peu plus bizarre qu’une entreprise typique de Square Enix (si vous pouvez le croire). Frey Holland, le protagoniste, est originaire de New York et s’est en quelque sorte retrouvée dans le monde fantastique d’Athia. Ne vous inquiétez pas, cependant. Un bracelet parlant nommé Cuff est là pour lui tenir compagnie. Tu vois ce que je veux dire par être bizarre ?

L’accent est mis sur un gameplay de parkour fluide et magique dans un monde ouvert (potentiellement) massif, dont vous pouvez voir des extraits dans la bande-annonce ci-dessous.

Fait intéressant, de nombreux créateurs occidentaux de renom travaillent sur Forspoken. Gray Witta, mieux connu pour avoir écrit Rogue One: A Star Wars Story, sert de fil conducteur. Tandis qu’Amy Henning, co-créatrice de la série Uncharted, travaille également sur le scénario. Bear McCreary, connu pour avoir composé God of War (2018), et Garry Schyman de BioShock, écrivent tous deux de la musique sur Forspoken. Alors oui, c’est une équipe d’étoiles.

Forspoken sera lancé sur PS5 et PC le 24 mai 2022.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.