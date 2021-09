Forspoken pour PS5 : tout ce que vous devez savoir

Révélé pour la première fois lors de la vitrine PS5 “The Future of Gaming” de juin 2020, Forspoken est une nouvelle adresse IP de Square Enix. Bien que peu de choses aient été montrées lors de sa révélation, ses visuels et son gameplay distinctifs ont immédiatement captivé l’intérêt des joueurs. Depuis, nous en avons appris davantage sur le jeu grâce à Square Enix, bien que ce que nous avons appris soit encore plus intrigant.

Forspoken est un titre d’action-aventure fantastique à la troisième personne et pourrait éventuellement devenir l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles, selon son déroulement. Voici tout ce que vous devez savoir sur Forspoken sur PS5.

Qu’est-ce que Forspoken ?

Source : Square Enix (capture d’écran)

Forspoken est une nouvelle propriété intellectuelle développée par Luminous Productions, un studio de Square Enix. Luminous Productions est principalement composé de développeurs qui ont travaillé sur Final Fantasy 15, le studio lui-même étant fondé en 2018. Final Fantasy 16 est plutôt développé par une équipe qui travaillait auparavant sur le MMO Final Fantasy 14.

Initialement révélé sous le nom de “Project Athia”, le titre officiel a été révélé lors du Spring Showcase de Square Enix en mars. Nous avons également obtenu plus de détails sur l’histoire à l’époque. Le protagoniste est une femme nommée Frey Holland (jouée par Ella Balinska), et le monde qu’elle explore s’appelle Athia. Mais cette belle terre hostile n’est pas son monde et, selon Square Enix, elle “doit apprendre à exploiter ses capacités magiques pour survivre”. Elle est venue de notre monde à Athia et porte toujours un jean et un t-shirt à son arrivée. Elle doit apprendre à survivre et à s’adapter au nouveau monde.

Remorques Forspoken

Square Enix a publié la bande-annonce ci-dessus lors de la vitrine Future of Gaming de Sony en juin 2020 afin de taquiner le projet Athia, alors intitulé. Cela a révélé peu de choses sur le jeu, mais le fait que le jeu soit une nouvelle adresse IP a intrigué beaucoup de ceux qui l’ont vu.

La bande-annonce officielle du titre a révélé à la fois le titre Forspoken et le nom du protagoniste. Une autre version, appelée Extended Cut, présente une cinématique légèrement plus longue montrant Frey se cachant du dragon, ainsi qu’une longue interview avec l’actrice de Frey, Ella Balinska.

Sony a montré plus de gameplay lors de son événement vitrine PlayStation. Cette bande-annonce a montré la vie de Frey dans le monde moderne et comment elle a trouvé son chemin vers Athia. Cela donne également un meilleur aperçu de ses mouvements de combat, y compris quel combat de boss contre un personnage appelé Tanta Sila. La bande-annonce montre également une partie de l’humour du jeu, qui n’était pas apparent jusque-là.

Un gameplay et des fonctionnalités explicites

Source : Square Enix

Le gameplay que nous avons vu dans les bandes-annonces et les images promotionnelles jusqu’à présent indique que Forspoken sera un jeu d’aventure à la troisième personne, probablement avec des éléments d’action et de RPG. Le protagoniste Frey combattra de nombreuses bêtes au pays d’Athia, avec des images montrant des créatures mutantes ressemblant à des ours, une bête volcanique ressemblant à un chien et ce qui semble être des golems géants. Elle affrontera également d’autres ennemis humains ou ressemblant à des humains, comme le montre sa bataille contre Tanta Sila.

Le jeu est définitivement un fantasme, comme en témoignent l’utilisation de la magie et l’apparition de dragons dans les deux bandes-annonces – Frey exprime même sa surprise de voir ce dernier. Square Enix décrit le jeu comme une “aventure narrative”, ce qui suggère qu’il ne sera pas aussi lourd sur les éléments de jeu de rôle qu’un simple RPG. Frey utilise plusieurs sorts magiques dans les remorques, y compris ce qui semble être de la télékinésie et invoque des plantes du sol pour lutter contre ses ennemis.

Source : Square Enix

Quant au récit lui-même, le jeu semble être entièrement basé sur le voyage de Frey, comme le disait le slogan de la bande-annonce du projet Athia, “Elle se lèvera”. Frey semble avoir beaucoup de techniques de mouvement rapide, car les bandes-annonces la montrent plus ou moins survolant le paysage athien. Elle semble également avoir une aide dans son bracelet, comme le montre la bande-annonce PlayStation Showcase, et on peut l’entendre lui dire de se cacher d’un dragon dans une autre bande-annonce.

Luminous Productions développe ce jeu en utilisant le moteur propriétaire Luminous, qui a été précédemment développé pour Final Fantasy 15.

Forspoken arrive-t-il sur Xbox ?

Source : Square Enix

Forspoken a été initialement annoncé pour PS5 et PC, sans mention de quand ou si cela arrivera sur d’autres plates-formes comme Xbox Series X et S. Selon le texte d’avertissement d’une bobine officielle des prochains jeux PS5 de Sony, Forspoken est un chronométré console exclusive pendant deux ans, ce qui signifie que les joueurs Xbox finiront par y jouer, mais ce sera encore loin même après sa sortie sur PS5 et PC.

Source : Square Enix (capture d’écran)

La bande-annonce de PlayStation Showcase donne au jeu la fenêtre de sortie de “Printemps 2022”. Compte tenu du nombre de jeux PS5 retardés au cours de la dernière année, il serait logique que le studio ne s’engage pas encore sur une date ferme. Nous mettrons à jour si une date de sortie plus précise est révélée.