Fort affrontement au marbre entre Alcides Escobar et Nick Fortes

L’arrêt-court vénézuélien de la Ressortissants de Washington, Alcides Escobar, est entré en collision avec force avec le receveur Nick Fortes dans le match d’aujourd’hui du Ligue majeure de baseball – MLB.

Dans le match entre les Nationals et les Marlins à Marlins Park, il y a eu un énorme affrontement entre l’arrêt-court Alcides Escobar et le receveur Nick Fortes.

En début de sixième manche avec des coureurs au premier et au deuxième but, Keibert Ruiz, à tour de rôle, frappe une ligne entre le troisième et l’arrêt-court, où l’entraîneur de la troisième manche envoie Alcides Escobar au caoutchouc et à travers le tir manqué du voltigeur de gauche le Le receveur n’a eu aucune chance de s’éloigner pour ne pas intervenir dans la carrière du Vénézuélien, ce qui a provoqué la collision entre les deux joueurs.

Nick Fortes et Alcides Escobar sont tous les deux secoués après une grosse collision au marbre.#JuntosMiami #MLB pic.twitter.com/ljsXz2mXd5 – Bally Sports Florida : Marlins (@BallyMarlins) 22 septembre 2021

Après ce fort crash, les deux joueurs de baseball étaient allongés sur le sol, mais celui qui a d’abord semblé être le plus touché par le crash était le Vénézuélien. Malgré cet incident, Escobar a pu marquer dans la course et ainsi égaliser le score et commander un rallye de quatre courses dans cet épisode.

Heureusement pour Alcides Escobar, il a pu revenir sur le terrain sans aucune gêne physique.

Le retour d’Escobar dans les majors

Le retour d’Alcides dans les tournois majeurs cette saison a été très bon, avec 271 présences au bâton et 77 coups sûrs, n’ayant réussi que deux circuits, 24 points et 44 points pour laisser une ligne offensive de .284 / .331 / .715.