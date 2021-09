Fort Campbell, Kentucky, le corps d’un soldat retrouvé après un incident de formation de plongeur

Au cours de l’émission touchante, Louise a expliqué comment le regretté duc d’Édimbourg, décédé en avril, lui avait transmis son vif intérêt pour la conduite en calèche. Le duc était synonyme de conduite en calèche et concevait les véhicules depuis les années 1970. Lady Louise est une passionnée d’équitation et, comme son défunt grand-père, a […] More