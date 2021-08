Fort d’Amagarh : Comment un temple est devenu un point de friction entre la communauté Meena et les groupes hindous du Rajasthan

in

Le conflit a commencé après qu’un drapeau safran a été hissé sur le fort en juin et que quelques idoles auraient été vandalisées.

La police du Rajasthan a arrêté le député du Rajya Sabha du Bharatiya Janata Party (BJP) Kirori Lal Meena après avoir visité le fort d’Ambagarh malgré les restrictions dimanche et hissé un drapeau, apparemment de la communauté Meena. Il a été arrêté sous l’inculpation de trouble à l’ordre public.

Peu de temps après son arrestation, de hauts dirigeants du BJP ont accusé le gouvernement du Congrès dirigé par Ashok Gehlot de faire de la politique pour diviser la communauté.

Le conflit a commencé après qu’un drapeau safran a été hissé sur le fort en juin et que quelques idoles auraient été vandalisées. Des membres de la communauté Meena ont accusé des groupes hindous de tenter de s’approprier des symboles tribaux dans le giron de l’Hindutva. Ils ont également allégué que les groupes hindous tentaient de changer le nom d’Amba Mata en Ambika Bhawani. D’un autre côté, certaines personnes ont partagé une vidéo sur les réseaux sociaux sur les plateformes le 23 juillet affirmant qu’un drapeau avec « Jai Shri Ram » écrit dessus avait été arraché par un législateur indépendant soutenu par le Congrès, Ramkesh Meena.

Cependant, Ramkesh Meena a affirmé que le drapeau avait été hissé par erreur par un groupe hindou et lorsqu’ils l’ont abattu, il s’est accidentellement arraché.

Selon The Indian Express, la communauté Meena et les groupes hindous ont déposé des FIR les uns contre les autres. La communauté Meena considère le fort d’Amagarh comme son site sacré et prétend que le fort a été construit par un souverain de Meena.

