Fort Triumph mélange combat au tour par tour et exploration du monde, bientôt disponible sur Switch

Image: CookieByte Divertissement

Nous avons un bon nombre de jeux de combat au tour par tour de qualité sur le Switch eShop, mais un autre vise à attirer notre attention ce mois-ci. Fort Triomphe, développé par CookieByte Entertainment, a pour objectif déclaré de mélanger XCOM et Heroes of Might and Magic, ce qui est une combinaison potentiellement intéressante.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il était prévu pour une sortie au troisième trimestre sur Switch, et il a maintenant des listes de boutiques en ligne pour l’Amérique du Nord et l’Europe pour le 13 août, au prix de 19,99 $ USD / 19,99 € / 17,99 £.

Il a été plutôt bien reçu sur PC (par exemple dans les avis des utilisateurs Steam et sur Metacritic) et nous pensons que cela semble prometteur ; vous pouvez voir certains des détails officiels du jeu ci-dessous.

Utilisez votre environnement : chaque arbre ou rocher est une arme potentielle au combat.

Stratégie : choisissez entre quatre factions et quatre classes. Construisez votre base, rassemblez des ressources et enseignez de nouvelles compétences à vos personnages !

Développez vos héros : gagnez des traits et des compétences interclasses pour rendre vos héros uniques à chaque fois que vous jouez !

Explorez des cartes générées de manière procédurale : Fort Triumph propose des cartes du monde flexibles avec des emplacements et des événements variables. Chaque bataille appelle un nouveau plan.

Montez le son : Marco Valerio Antonini, un compositeur primé, a créé la musique originale du jeu.

Un pour la liste de souhaits ?