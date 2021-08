Forte augmentation des événements cycloniques sur la côte ouest ces dernières années

Singh dans sa réponse a également déclaré qu’il y avait eu une augmentation significative de la température moyenne mondiale qui devrait provoquer davantage d’événements météorologiques aussi désastreux.

Le gouvernement central a déclaré au Parlement que la fréquence des cyclones tropicaux extrêmement dommageables a augmenté dans la région de la mer d’Oman au cours des dernières années. La déclaration du gouvernement intervient dans le sillage des États côtiers comme le Maharashtra, le Kerala, le Gujarat et le Karnataka confrontés cette année à plusieurs cyclones tropicaux, dont le cyclone Tauktae qui a fait un lourd tribut en vies humaines et en biens. De manière significative, le gouvernement a également déclaré que la fréquence des cyclones sur la côte est du pays est restée la même qu’auparavant, a rapporté l’Indian Express.

Le ministre de la Science et de la Technologie Jitendar Singh s’exprimait au Parlement en répondant à diverses questions posées par différents députés. Singh, dans une autre déclaration importante, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation des événements météorologiques extrêmes au cours des dernières décennies dans différentes parties du pays. Singh a déclaré qu’une analyse des régions de la mer d’Oman et de la baie du Bengale sur une période de 1891 à 2020 a révélé que la mer d’Oman ou la côte ouest du pays connaît plus de cyclones tropicaux qu’auparavant.

Dans sa réponse à la question posée par les députés Subrat Pathak (BJP) et Chandra Sekhar Sahu (BJD) sur le nombre de morts lors des récents cyclones tropicaux dans le pays, le ministre a déclaré que le nombre de morts le plus élevé avait été enregistré dans le cyclone Tautkae au début de ce année avec un total de 118 décès enregistrés. Le deuxième plus grand nombre de victimes a été signalé dans le cyclone Amphan en 2020 avec 98 décès. Il a en outre révélé que le nombre de décès enregistrés dans Cycline Titli (2018) et Cyclone Nilam (2012) était de 78 et 75 respectivement.

Citant le rapport de l’analyse du Département météorologique indien (IMD) au cours des 50 dernières années (1970 2019), Singh a déclaré que la fréquence des événements météorologiques extrêmes, y compris des cyclones tropicaux extrêmement dommageables, a augmenté. L’information a été révélée par le ministre en réponse à la question posée par le député du BJP Ranjanben Dhananjay Bhatt. Bhatt voulait savoir si la hausse des températures alimentait davantage de tels événements météorologiques. Singh dans sa réponse a également déclaré qu’il y avait eu une augmentation significative de la température moyenne mondiale qui devrait provoquer davantage d’événements météorologiques aussi désastreux.

