Forte augmentation du nombre de conseillers financiers ajoutant des actifs cryptographiques aux portefeuilles de clients

Selon une enquête, les conseillers financiers recommandent plus que jamais à leurs clients des investissements dans des actifs Bitcoin et crypto.

Un rapport de la Financial Planning Association publié le 1er juin a examiné l’évolution des attitudes envers les actifs cryptographiques. Le « 2021 Trends in Investing Survey » a révélé que de plus en plus de conseillers financiers recommandent à leurs clients d’avoir des crypto-monnaies dans leur portefeuille.

L’enquête a été menée en mars et a reçu 529 réponses en ligne de conseillers financiers professionnels offrant aux clients des conseils et des recommandations en matière d’investissement.

Il a déclaré que 14% des conseillers financiers ont déjà ajouté des actifs cryptographiques aux portefeuilles de leurs clients ou les leur recommandent. Encore plus prévoient de le faire au cours de la prochaine année.

“Plus d’un quart (26%) des conseillers ont indiqué dans l’enquête de 2021 qu’ils prévoyaient d’augmenter leur utilisation / recommandation de crypto-monnaies au cours des 12 prochains mois.”

L’enquête a révélé que ce chiffre avait considérablement augmenté par rapport à l’année précédente, lorsque moins de 1% des conseillers recommandaient une exposition aux crypto-monnaies.

De plus, 49% des professionnels de la finance ont indiqué que les clients leur avaient demandé d’investir dans des crypto-monnaies au cours des six derniers mois, un chiffre qui a presque triplé par rapport à seulement 17% en 2020.

Un peu moins de la moitié, soit 48% des conseillers financiers, ont déclaré qu’ils lisaient occasionnellement des nouvelles sur les crypto-monnaies et qu’ils étaient assez à l’aise pour en parler, et un tiers des conseillers sont activement sensibilisés aux actifs numériques.

Les clients semblent moins préoccupés par la volatilité du marché cette année que l’année dernière, selon l’enquête. Plus de la moitié, soit 52 %, des conseillers financiers ont déclaré que leurs clients ont posé des questions sur la volatilité des marchés au cours des six derniers mois, contre 76 % l’année précédente.

Les investisseurs peuvent être attirés par les actifs cryptographiques comme couverture contre l’inflation qui a été exacerbée pendant la pandémie et les plans de relance budgétaire en cours. L’inflation aux États-Unis oscille autour d’un sommet de 13 ans.

Début mai, Cointelegraph a rapporté que les conseillers financiers menaient une poussée institutionnelle vers l’adoption des crypto-actifs.

Le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, a déclaré à Cointelegraph que “la curiosité et la demande des clients suscitent l’intérêt des conseillers financiers pour les crypto-monnaies”. Ses observations découlent d’une enquête commandée par la société d’investissement montrant que plus de la moitié des conseillers reçoivent des questions de leurs clients sur les crypto-monnaies.