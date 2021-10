Forte critique de Kyrie Irving pour ne pas s’être fait vacciner : « C’est le plus gros idiot d’Amérique »

21/10/2021 à 19:59 CEST

Kyrie Irving est sur toutes les lèvres en NBA. Son insistance à ne pas se faire vacciner et la décision ultérieure des Brooklyn Nets de le séparer, ne pouvant jouer aucun des matchs à domicile, l’ont laissé très mal, encore plus, lorsque les siens, candidats pour le ring, ont été surpassés en le jeu de la saison inaugurale 75 par Antetokounmpo et ses Bucks.

Magic Johnson est l’une des voix reconnues qui a parlé, et cela ne l’a pas laissé en bonne place. Pour lui, c’est un abandon à ses compagnons: « Irving a dit à ses coéquipiers qu’il serait là pour eux cette saison. Eh bien, vous ne pouvez pas le faire si vous n’êtes pas vacciné. Il leur fait défaut et cela affecte ses chances de remporter un championnat.. Je ne ferais jamais ça à mes coéquipiers. »

Charles Barkley, à son tour, l’a qualifié d’égoïste : « Ce n’est pas personnel. On ne se fait pas vacciner juste pour soi… D’abord vous vous faites vacciner pour votre famille, puis tu te fais vacciner pour tes coéquipiers« .

Mais le plus dur, sans aucun doute, a été Howard Stern, l’un des animateurs radio les plus célèbres des États-Unis : « C’est la personne la plus idiote du pays en ce moment. C’est le plus grand idiot d’Amérique. Vous avez une chance de gagner des millions de dollars à seulement 30 ans. Il ne vous reste plus qu’à vous faire vacciner. Et ce n’est pas le cas. »

Sans aucun doute, l’histoire ne s’est pas terminée ici et au fil de la saison, nous verrons comment se terminera l’affaire Irving. Votre décision semble inamovible.