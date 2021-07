Forte critique de Sterling et Grealish pour ne pas avoir pris de pénalités

12/07/2021 à 09:11 CEST

Énorme coup de l’équipe anglaise à Wembley. Quand il a semblé que tout cherchait à « ramener le football à la maison », certaines pénalités les ont laissés sans le trophée tant convoité. Un lot qui apportera beaucoup de queue, en effet, les critiques ont déjà commencé pour le résultat obtenu. L’Angleterre a raté 3 de ses 5 lancers, un au bâton et les deux autres sauvés par Donnarumma, MVP du championnat.

Eh bien, l’un de ceux qui a été le plus critique, a été Roy Keane, l’Irlandais, ancien footballeur de Manchester United, ne s’est pas tu et a directement attaqué Sterling et Grealish pour ne pas avoir assumé leur responsabilité : “Si vous êtes Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas rester là et laisser un jeune garçon comme Saka jouer devant vous.. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas laisser un timide de 19 ans vous devancer. Ils ont beaucoup plus d’expérience. Sterling a remporté des titres. Il doit se lever et tirer avant le gamin.”

À tort ou à raison, ses déclarations jugent un plan que Southgate a élaboré et qui « condamne » les Anglais. A la 119e, le coach a remplacé Henderson et Walker, pour laisser entrer Rashford et Sancho et que tous deux étaient chargés de tirer les pénalités. Ils avaient le troisième et le quatrième. L’un au bâton et l’autre aux mains de Donnarumma. Le cinquième, la vie ou la mort, était celui qui mettait le plus Keane en colère.

Saka, 19 ans, après avoir raté le penalty décisif, a reçu toutes sortes de commentaires racistes sur ses réseaux sociaux, ce qui la FA a déjà prévenu qu’elle poursuivrait.