Forte croissance de l’iPhone en Europe, alors que les ventes de Samsung baissent

Strategy Analytics publie un nouveau rapport sur le marché des smartphones et indique qu’Apple a connu une forte croissance de l’iPhone en Europe au cours du deuxième trimestre de l’année.

Les données du cabinet d’intelligence de marché ont montré que Samsung était la seule grande marque à connaître une baisse de ses ventes européennes au cours de la même période…

Strategy Analytics s’ouvre sur une vue d’ensemble globale.

Les livraisons mondiales de smartphones ont augmenté de +11% en glissement annuel au deuxième trimestre 2021. Il s’agissait de la deuxième croissance annuelle la plus élevée de l’industrie mobile depuis 2016, principalement en raison de la comparaison favorable.

Samsung a conservé la première place mais a perdu des parts de marché chaque année. Xiaomi s’est hissé pour la première fois dans la liste des deux premiers, bénéficiant du retrait de Huawei et de LG.

Apple occupait la troisième place, suivi par OPPO et vivo. Transsion, Realme, Lenovo-Motorola, Honor et Huawei figurent dans le top dix ce trimestre. Parmi les principaux acteurs, Transsion, OnePlus, Realme et Xiaomi sont en tête du peloton avec le taux de croissance annuel le plus élevé ce trimestre.