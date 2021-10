Forte croissance du GTR : pas de plan immédiat pour augmenter les transferts fiscaux aux États

Le taux de croissance cible (BE) du GTR pour l’exercice en cours est de 9,5%.

Le Centre n’a pas de plan immédiat pour améliorer la déconcentration mensuelle aux États à partir du niveau de l’estimation budgétaire (BE), en prévision d’une croissance plus élevée que prévu des recettes fiscales brutes (GTR). Les ajustements, le cas échéant, ne seraient effectués qu’au dernier trimestre.

Le GTR a augmenté de 70 % sur un an au cours des cinq premiers mois de l’EX22 et était de 30 % supérieur à la période correspondante de l’année pré-pandémique, l’EX20.

Après que la pandémie ait touché les recettes fiscales au cours de l’exercice 21, le Centre avait conservé les transferts budgétaires pendant les deux premiers mois selon BE avant de réduire les transferts mensuels de juin à février, ce qui a permis aux États de recevoir un quart de leur part annuelle des impôts centraux. rien qu’en mars, contre seulement 14% le mois précédent.

Un haut responsable du ministère des Finances a déclaré à FE que la dévolution est conforme à la formule standard et que les ajustements ne seraient effectués qu’au quatrième trimestre.

Alors que la baisse des revenus a peut-être forcé le Centre à ajuster la dévolution à partir du premier trimestre de l’exercice 21 lui-même, certains analystes sont d’avis qu’il devrait rendre la pareille en améliorant la dévolution mensuelle maintenant, au lieu d’attendre le quatrième trimestre de l’exercice en cours.

Le GTR du Centre s’élevait à Rs 8,6 lakh crore en avril-août 2021, contre Rs 5,04 lakh crore au cours de la période de l’année dernière et Rs 6,6 lakh crore au cours de la période de l’exercice 20.

Conformément aux normes en vigueur, la dévolution fiscale est effectuée en 14 versements aux États par an, un par mois jusqu’en février et trois versements en mars. La dévolution mensuelle aux États était de Rs 39 175 crore d’avril à juin et de Rs 47 540 crore de juillet à août.

“Le Centre devrait faire le contraire de ce qu’il a fait au cours de l’exercice 21 et mettre à la disposition des États une partie des recettes fiscales supplémentaires pour augmenter les dépenses, ce qui aidera l’économie”, a déclaré NR Bhanumurthy, vice-chancelier de l’école Dr. BR Ambedkar de Bengaluru. de l’Université d’économie. Cela pourrait également réduire le besoin d’emprunt de certains États en difficulté budgétaire comme le Kerala.

Avec la reprise économique après la deuxième vague de Covid en avril-mai, les propres recettes fiscales des États se sont améliorées ces derniers mois, réduisant leurs besoins d’emprunt.

Après la contraction de 12,6% de l’émission brute de prêts de développement de l’État (SDL) à Rs 3,1 lakh crore au premier semestre de l’exercice 22, la Banque de réserve de l’Inde a fixé l’émission de SDL à Rs 2 lakh pour le troisième trimestre de l’exercice 22, similaire au niveau du troisième trimestre de l’exercice 21.

Cependant, le Telangana (par Rs 9 500 crore), l’Andhra Pradesh (par Rs 5 800 crore) et le Kerala (par Rs 4 000 crore) ont emprunté ensemble Rs 19 300 crore de plus qu’indiqué au premier semestre de l’exercice 22, a déclaré l’agence de notation ICRA dans un rapport. Un haut responsable du ministère des Finances du Kerala a déclaré qu’une correction à mi-parcours de la décentralisation à la lumière des collectes fiscales centrales plus élevées aiderait les finances de l’État.

Selon l’ICRA, la dévolution fiscale du Centre aux États pour l’année entière devrait dépasser FY22BE de Rs 6,66 lakh crore d’environ Rs 60 000 crore, augmentant les flux de trésorerie des États au T4FY22 (février-mars).

« En tenant compte de notre attente d’une dévolution fiscale centrale plus élevée que prévu au cours de l’exercice 2022, nous prévoyons l’émission nette de SDL à 1,7 crore de lakh Rs au quatrième trimestre de l’exercice 22, 15,3% de moins que 2 crore de lakh Rs au quatrième trimestre de l’exercice 21. Pour l’exercice 22, nous estimons les émissions SDL nettes et brutes à Rs 5,5 lakh crore et Rs 7,6 lakh crore, respectivement, 15,3% et 4,7% de moins qu’il y a un an », a déclaré l’ICRA.

Si le rythme de croissance du GTR au cours des cinq premiers mois de cette année se poursuit tout au long de l’année, le GTR atteindra Rs 25,93 lakh crore contre le BE de Rs 22,17 lakh crore.

Cela pourrait faire grimper le ratio impôts/PIB à 11,6 % au cours de l’exercice 22, le plus élevé depuis l’exercice 2008, dépassant de loin le niveau budgété de 9,9 %. Ceci, bien sûr, suppose que le PIB nominal pour cette année touchera le niveau budgété de Rs 222,87 crore lakh, enregistrant une expansion annuelle de 12,9% sur l’estimation provisoire pour FY21. Le dynamisme fiscal atteindra également 2,2 au cours de l’EX22.